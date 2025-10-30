28 perce
Lukóczki László eltűnése: "Ha szerencsénk van akkor még él, és Szombathelyen bujkál" - mondta a testvére - fotók
Minden egyes nyomot, bejelentést megvizsgálnak. Tíz nap telt el Lukóczki László eltűnése óta.
- Már tíz nap telt el, testvérem, Lukóczki László eltűnése óta - sóhajtott nagyot Pálfi-Lukóczki Edina. - Nem adjuk fel, amíg mindent át nem kutattunk. Hálásak vagyunk a sok segítőnek és önkéntesnek, akik részt vesznek a keresésben. A férjem mindenben támogat engem, nagyban támaszkodhatok rá. Nekünk sem egyszerű ez a helyzet, hiszen otthon vár a tíz hónapos kisbabám.
Egy külön csapat csütörtökön Gersekarát környékét kutatta át alaposan. Jó páran gyülekeztek délután a művelődési háznál.
Innen elindultak a környező erdős, külterületi és lakott részekre. Az önkormányzat munkatársai és egy keresőkutyás egység is csatlakozott az önkéntes csoportunkhoz. A település fontos helyszín, hiszen itt élnek László szülei. Pálfi-Lukóczki Edina korábbi feltételezése szerint testvére a múlt hétfői közúti balesete után, amikor elvették a jogosítványát, erre indult útnak.
- Lukóczki Edina és Fülep Milán keresett meg bennünket, hogy segítségre lenne szükségük az eltűnt testvérük, László keresésében - közölte Pásztor Istvánné, Gersekarát polgármestere. - Kérték, nézzünk szét a településen és környékén, mi most a Gersekarát és a Vasvár közötti erdős szakaszt kutatjuk át, a Gersekaráti Bükk-hegyért Egyesület pedig az elhagyatott pincéket, szőlős helyeket. Mindenki az első szóra jelentkezett, összehoztunk egy csapatot. a munkát a kutyás kereső, Nagy László vezető és irányítja. A keresésben részt vevők egymástól öt méterre állva, kutatóláncban haladnak. A csapot tagjainak biztonságra is fontos, vigyáznak egymásra, az előzetes regisztráció alapjáén a keresés végén létszámellenőrzés lesz.
Fülep Milán, László testvére elmondta: több szálon megy az ügy. Ám, sajnos semmi biztosat nem tudnak, így azt sem, merre indulhatott el azon a végzetes hétfő estre. Minél több lehetőséget kizárnak, annál közelebb juthatnak a megtaláláshoz.
Ha szerencsénk van, akkor Szombathelyen él, és ott bujkál
- reménykedett Milán.
- Eddig jómagam is Szombathelyen voltam, de ott olyan nagy közösség jött össze, hogy hazajöttem. A gersekaráti keresésben veszek részt. Bármilyen nyomot találunk feljegyezzük, az útvonalat pedig feljegyezzük, így nyomon követhető, merre jártunk. A munkát nehezíti, hogy erre felé gyenge a telefon térerő.
Mielőtt a csapat útnak indult volna, Nagy László egy fontos tanáccsal látta el a tagokat: Törekedni kell arra, hogy ne legyen szennyezett a szagminta. Ha bárki talál valami gyanúsat, akkor ahhoz nem szabad hozzányúlni, és értesíteni kell a kutyás keresőt.
Gersekarát: Itt is keresik LászlótFotók: Szendi Péter
Lukóczki László eltűnése: azt a területet is figyelik, amit korábban átkutattak
Pálfi-Lukóczki Edina elmondta, Szombathelyt jól feltérképezték, az önkéntesek azonban minden egyes bejelentést komolyan vesznek, és a legapróbb jelzésnek is utánamennek a vármegyeszékhelyen. A keresési kört folyamatosan bővítik, szeretnék bejárni a vármegye teljes területét. Több településen plakátokat is kitettünk, kitettek az önkéntesek.
