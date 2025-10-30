október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Nem adják fel!

28 perce

Lukóczki László eltűnése: "Ha szerencsénk van akkor még él, és Szombathelyen bujkál" - mondta a testvére - fotók

Minden egyes nyomot, bejelentést megvizsgálnak. Tíz nap telt el Lukóczki László eltűnése óta.

Horváth László

- Már tíz nap telt el, testvérem, Lukóczki László eltűnése óta - sóhajtott nagyot Pálfi-Lukóczki Edina. - Nem adjuk fel, amíg mindent át nem kutattunk. Hálásak vagyunk a sok segítőnek és önkéntesnek, akik részt vesznek a keresésben. A férjem mindenben támogat engem, nagyban támaszkodhatok rá. Nekünk sem egyszerű ez a helyzet, hiszen otthon vár a tíz hónapos kisbabám. 

Lukóczki László eltűnése
Lukóczki László eltűnése: tizedik napja nem tudni hol lehet, de nem adják fel a keresést
Fotó: Szendi Péter

Egy külön csapat csütörtökön Gersekarát környékét kutatta át alaposan. Jó páran gyülekeztek délután a művelődési háznál. 

Innen elindultak a környező erdős, külterületi és lakott részekre. Az önkormányzat munkatársai és egy keresőkutyás egység is csatlakozott az önkéntes csoportunkhoz. A település fontos helyszín, hiszen itt élnek László szülei. Pálfi-Lukóczki Edina korábbi feltételezése szerint testvére a múlt hétfői közúti balesete után, amikor elvették a jogosítványát, erre indult útnak. 

- Lukóczki Edina és Fülep Milán keresett meg bennünket, hogy segítségre lenne szükségük az eltűnt testvérük, László keresésében - közölte Pásztor Istvánné, Gersekarát polgármestere. - Kérték, nézzünk szét a településen és környékén, mi most a Gersekarát és a Vasvár közötti erdős szakaszt kutatjuk át, a Gersekaráti Bükk-hegyért Egyesület pedig az elhagyatott pincéket, szőlős helyeket. Mindenki az első szóra jelentkezett, összehoztunk egy csapatot. a munkát a kutyás kereső, Nagy László vezető és irányítja. A keresésben részt vevők egymástól öt méterre állva, kutatóláncban haladnak. A csapot tagjainak biztonságra is fontos, vigyáznak egymásra, az előzetes regisztráció alapjáén a keresés végén létszámellenőrzés lesz.

Fülep Milán,  László testvére elmondta: több szálon megy az ügy. Ám, sajnos semmi biztosat nem tudnak, így azt sem, merre indulhatott el azon a végzetes hétfő estre. Minél több lehetőséget kizárnak, annál közelebb juthatnak a megtaláláshoz.

Ha szerencsénk van, akkor Szombathelyen él, és ott bujkál 

- reménykedett Milán.

- Eddig jómagam is Szombathelyen voltam, de ott olyan nagy közösség jött össze, hogy hazajöttem. A gersekaráti keresésben veszek részt. Bármilyen nyomot találunk feljegyezzük, az útvonalat pedig feljegyezzük, így nyomon követhető, merre jártunk. A munkát nehezíti, hogy erre felé gyenge a telefon térerő. 

Mielőtt a csapat útnak indult volna, Nagy László egy fontos tanáccsal látta el a tagokat: Törekedni kell arra, hogy ne legyen szennyezett a szagminta. Ha bárki talál valami gyanúsat, akkor ahhoz nem szabad hozzányúlni, és értesíteni kell a kutyás keresőt.

Gersekarát: Itt is keresik Lászlót

Fotók: Szendi Péter

Lukóczki László eltűnése: azt a területet is figyelik, amit korábban átkutattak

Pálfi-Lukóczki Edina elmondta, Szombathelyt jól feltérképezték, az önkéntesek azonban minden egyes bejelentést komolyan vesznek, és a legapróbb jelzésnek is utánamennek a vármegyeszékhelyen. A keresési kört folyamatosan bővítik, szeretnék bejárni a vármegye teljes területét. Több településen plakátokat is kitettünk, kitettek az önkéntesek.

Mint arról folyamatosan hírt adunk, múlt héten hétfő óta kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül. De a család nem adja fel a küzdelmet! Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére bejegyzéséből kiderült, hogy sok idő után végre egy nyomra bukkanhattak.

 

