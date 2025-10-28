október 28., kedd

Nem adja fel a család!

41 perce

Több új információ is napvilágot látott Lukóczki László eltűnésével kapcsolatban

Címkék#Szombathely#keresés#eltűnt

A Szombathelyről eltűnt férfi testvére osztotta meg a fejleményeket az üggyel kapcsolatban.

Vaol.hu

Mint arról folyamatosan hírt adunk, múlt héten hétfő óta, vagyis immáron több mint egy hete kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül. De a család nem adja fel a küzdelmet! Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére bejegyzéséből kiderült, hogy kedden több új információt is kaptak, amelyek segíthetnek a további keresésben.

Lukóczki László keresése
Eltűnt Lukóczki László, nagy erőkkel keresik.
Forrás: police.hu

Lukóczki László eltűnése: nem adják fel, továbbra is nagy erőkkel keresik

Mint a bejegyzésből kiderül, több új információ is érkezett kedden a család felé, amelyek segíthetnek a további keresés irányának meghatározásában. 

- A jelenlegi tudomásunk szerint Laci a baleset után nem a Lidl irányába, hanem befelé, a Puskás Tivadar utcán haladt tovább. Egyelőre nem ismert, hogy az Alkotás utca irányába fordult-e, vagy tovább ment a Puskás Tivadar úton. A mai nap folyamán három, egymástól független bejelentés érkezett a Körmendi utcai Zone Park környékéről, ahol Lacihoz hasonló személyt láttak - olvasható a bejegyzésében. 

Mint írják, ez a terület korábban is adott már bejelentéseket, ezért különösen kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel nézzen körül a Zone Park  és a Szent Gellért utcai híd környékén. Hozzáteszik: a híd alatti rész is ellenőrzésre érdemes, de kérik, senki ne menjen egyedül!

Én is kimentem egy baráttal a területre, illetve az Aldiba dohányboltba a Center üzleteibe vittünk be képet az ott dolgozóknak, hogy be tudják azonosítani Lacit, volt kint már plakát a területen, de raktunk még ki!

- fogalmazott az eltűnt férfi testvére.

Ha valaki Lukóczki Lászlót, vagy egy hozzá hasonló személyt lát:

  • Próbáljátok feltartóztatni biztonságosan (ha lehetséges, higgadtan, több emberrel), de soha ne kockáztassátok a saját biztonságotokat.
  • Azonnal hívjátok a testvérét, és hívjátok a 112-t, hogy a rendőrség a helyszínre érkezhessen.
  • Ha csak a 112-t hívjátok akkor is kérjük, hívjatok a családot is (0630 237 4319) vagy írjatok privát üzenetet testvérének. 

Fontos megjegyezni: Laci nem veszélyes ő egy segítőkész, barátságos, jó lelkű ember. Ha ijedt vagy zavarodott, az érthető a helyzet miatt, de senkinek nem ártana szándékosan. Ezért kérnek mindenkit, próbáljátok meg higgadtan és óvatosan megközelíteni, de csak akkor, ha biztonságos feltartóztatási lehetőség van, és mindenképp értesítsétek a 112-t!

Mint a bejegyzésben írják, a rendőrség is nagy erőkkel keresi. A mai napi bejelentéssel már tisztában vannak és folyamatosan nézik a kamerákat, kérdezik le az adatokat. Megjegyzik, a keresés továbbra is folytatódik, a mai eredményekről és a további tervekről hamarosan külön bejegyzést tesznek közzé. 

 

 

