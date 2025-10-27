42 perce
Újabb nagyszabású keresőakciót hirdettek Lukóczki László megtalálása érdekében
Nem adja fel a család, ma is keresik az eltűnt vasi férfit, sőt újabb nagyszabású keresőakciót is hirdettek.
Fotó: Cseh Gábor
Mint arról folyamatosan beszámoltunk, múlt héten hétfő óta, vagyis immáron hét napja kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül. De a család nem adja fel a küzdelmet! Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére egy újabb bejegyzést osztott meg, amelyben leírja, hogy a család ma sem áll le a kereséssel, és egyúttal újabb szervezett keresést hirdetett holnapra, vagyis keddre.
- A mai napon is folytatjuk Lukóczki László keresését. Most elsősorban a környező falvak területeit, valamint erdősebb, eldugottabb részeket járunk be — olyan helyeket, ahova Lacinak személyes kötődése lehetett. Arra kérünk mindenkit, hogy ezeken a területeken is figyeljetek, ahogy eddig is tettétek – minden észrevétel, minden információ számít! - olvasható a bejegyzésben.
A következő szervezett keresés: 2025.10.28. (kedd)
- A helyszín pedig Pornóapáti és az ottani erdős területek
Ide önkéntes keresőket várnak, akik szeretnének és tudnak segíteni a bejárásban. Mint írják, a pontos találkozási helyet és időpontot hamarosan közzéteszik a csoportban.
- Fontos biztonsági kérés:
Kérnek mindenkit, aki önállóan vagy kisebb csoportban indul el keresni, és nem a szervezett kereséshez csatlakozik,
- semmiképpen ne menjen egyedül!
- Ne hagyjátok egymást magukra!
- Mindenki tudja pontosan, hány fővel, hova ment, és ugyanannyian térjenek is vissza, ahányan elindultak!
Felhívják a figyelmet, a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban maradjon, miközben Laciért dolgoznak!
