Nem adják fel!

42 perce

Újabb nagyszabású keresőakciót hirdettek Lukóczki László megtalálása érdekében

Címkék#Szombathely#Lukóczki László#eltűnt

Nem adja fel a család, ma is keresik az eltűnt vasi férfit, sőt újabb nagyszabású keresőakciót is hirdettek.

Újabb nagyszabású keresőakciót hirdettek Lukóczki László megtalálása érdekében

Fotó: Cseh Gábor

Mint arról folyamatosan beszámoltunk, múlt héten hétfő óta, vagyis immáron hét napja kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül. De a család nem adja fel a küzdelmet! Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére egy újabb bejegyzést osztott meg, amelyben leírja, hogy a család ma sem áll le a kereséssel, és egyúttal újabb szervezett keresést hirdetett holnapra, vagyis keddre. 

Lukóczki László keresése
Eltűnt Lukóczki László, nagy erőkkel keresik
Forrás: police.hu

- A mai napon is folytatjuk Lukóczki László keresését. Most elsősorban a környező falvak területeit, valamint erdősebb, eldugottabb részeket járunk be — olyan helyeket, ahova Lacinak személyes kötődése lehetett. Arra kérünk mindenkit, hogy ezeken a területeken is figyeljetek, ahogy eddig is tettétek – minden észrevétel, minden információ számít! - olvasható a bejegyzésben. 

A következő szervezett keresés: 2025.10.28. (kedd)

  • A helyszín pedig Pornóapáti és az ottani erdős területek

Ide önkéntes keresőket várnak, akik szeretnének és tudnak segíteni a bejárásban. Mint írják, a pontos találkozási helyet és időpontot hamarosan közzéteszik a csoportban.

  • Fontos biztonsági kérés:

Kérnek mindenkit, aki önállóan vagy kisebb csoportban indul el keresni, és nem a szervezett kereséshez csatlakozik, 

  • semmiképpen ne menjen egyedül!
  • Ne hagyjátok egymást magukra!
  • Mindenki tudja pontosan, hány fővel, hova ment, és ugyanannyian térjenek is vissza, ahányan elindultak!

Felhívják a figyelmet, a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban maradjon, miközben Laciért dolgoznak!

