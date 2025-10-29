október 29., szerda

Nárcisz névnap

Eltűnt férfi

1 órája

Megkapta Lukóczki László összetört autóját testvére, nagyon megtört a látványtól

Címkék#Szombathely#Lukóczki László#eltűnt

A Szombathelyről eltűnt férfi testvére összetört, amikor átvette az összetört járművet benne László rengeteg holmijával.

Drónfelvételünkön a szombathelyi Puskás Tivadar utca és környéke, ahol a férfit utoljára látták

Mint arról folyamatosan hírt adunk, múlt héten hétfő óta kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével folyamatosan nagyszabású keresőakciók indulnak, de egyelőre sajnos nem sikerült megtalálni a 31 éves férfit. De a család nem adja fel a küzdelmet! Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére bejegyzéséből kiderült, hogy sok idő után végre egy nyomra bukkanhattak.

Lukóczki László keresése
Eltűnt Lukóczki László, nagy erőkkel keresik.
Forrás: police.hu

Lukóczki László eltűnése: újabb fejlemények az ügyben

Mint írja, érkezett egy kamerafelvétel, amelyen vélhetően Laci látható, de a látószög miatt egyelőre nem tudni teljes bizonyossággal beazonosítani.

A felvétel 2025.10.21.én, hajnali 04:47-kor készült, ahol egy férfi fekete ruhában hátizsákkal fehér talpú cipőben látható, aki a város felől a Sorok utcán halad a Körmendi út irányába. Úgy tűnik, lassan fut vagy sántít, de ez sem biztos, és az sem egyértelmű, hogy valóban Laci szerepel a képen ezért kérik a lakosság segítségét.

 Továbbra is kérnek mindenkit, aki a város Sorok utca Körmendi út környékén él, vagy ott rendelkezik magánkamerával,vagy ott él ismerőse, hogy nézze át a 2025.10.21. 03:20 és 05:30 közötti időszak felvételeit!

Edina megkönnyezte eltűnt testvére autóját

László testvére, Pálfi-Lukóczki Edina próbál erős maradni, nemrég viszont volt egy nehéz pillanata. A baleset után átvette testvére összetört autóját, amiben minden eltűnt testvérére emlékeztette. A nehéz pillanatokról így nyilatkozott a Borsnak:

Elintéztem az autója hazaszállítását. Amikor megláttam, milyen állapotban van az autó és láttam benne a személyes dolgait, akkor nagyon megtörtem. Minden is volt az autójában, mert a főállása mellett maszek villanyszerelő is volt. Nagyon sokat ment, félig az autójában lakott. Cipő, takaró, szerszámok, dokumentumok és a kocsikulcsa is ott volt benne. Nehéz volt ezeket látni, de erősnek kell lennem, most ezt tudatosítom magamban

– fogalmazott a Bors érdeklődésére Pálfi-Lukóczki Edina.

A Bors teljes cikkét ITT olvashatja!

 

 

