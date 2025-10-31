34 perce
„Mindenben segítünk, csak kérlek, gyere haza hozzánk!” - Videóban üzent testvére Lukóczki Lászlónak
Portálunkon keresztül üzent eltűnt testvérének Lukóczki-Pálfi Edina – már tizenegy napja keresik a szombathelyi férfit. Lukóczki Lászlóért egy embert fogott össze a vármegye.
Soha nem látott összefogás alakult ki a vármegyében Lukóczki László eltűnésének ügyében. Megható és egyben tiszteletreméltó az a hatalmas akaraterő, ahogy Pálfi-Lukóczi Edina keresi eltűnt testvérét, aki 11 napja nem adott életjelet magáról. Ahogy mi is beszámoltunk róla, László eltűnése előtt balesetet szenvedett, ittas vezetés miatt a rendőrség eljárást indított, a jogosítványát elvették. Ezután nem adott több életjelet magáról. A 11 napja tartó keresésben civilek, barátok, önkéntesek és ismeretlenek egy emberként álltak a család mellé. A testvére most portálunkon keresztül üzent neki – abban bízva, hogy László valahol látja, hallja, és tudni fogja: nem haragszanak rá, csak meg akarják ölelni.
Ezt üzente a testvére Lukóczki Lászlónak
– Szerintem Laci fél. Fél attól, hogy csalódást okozott nekünk, és ezért nem mer hazajönni – mondta megtörten Edina.
– Szeretünk, nem haragszunk, várunk haza. Semmi baj nincs, minden a lehető legjobban fog alakulni. Számíthatsz ránk mindig, mindenben segítünk neked, csak kérlek, gyere haza hozzánk! - üzente Edina.
Arra a kérdésre, hogy miért tűnhetett el a testvére, Edina csak annyit mond:
– Már nem tudok mire gondolni. Laci nagyon érzékeny ember, az utóbbi időben rossz lelkiállapotban volt. Előfordult, hogy olyan dolgokat tett, ami miatt aggódtunk érte, de mindig csak szeretetből szóltunk neki. Attól tartok, hogy most fél, amiért ittas vezetés miatt elvették a jogosítványát. Azt hiszi, csalódást okozott a családjának. Pedig nem! Soha nem tudnánk haragudni rá.
Bármit is tett, olyat nem tud csinálni, ami miatt mi elfordulnánk tőle - húzta alá Pálfi-Lukóczi Edina.
A baleset után nyoma veszett
Azt is megtudtuk, a férfi utolsó ismert tartózkodási helye Szombathelyen, a Puskás Tivadar utcában volt. A baleseti helyszínelők és a kocsiját elszállító tréleres látta őt utoljára. Tőlük Edina azt az információt kapta, hogy a baleset után Lukóczki László nagyon sírt, szomorú volt, kivette a táskáját a kocsiból és gyalog elindult valamerre. Azóta senki sem látta.
A megye szinte egy emberként mozdult meg. Civil önkéntesek, barátok, ismerősök, ismeretlenek keresik a férfit – már nemcsak Vasban, hanem az egész országban.
Álmomban sem gondoltam, hogy ennyien mellénk állnak majd. Megható és felfoghatatlan ez a rengeteg segítség. Ez is mutatja, hogy testvérem rendkívül jó ember – különben nem tudtunk volna ennyi mindenkit megmozgatni – mondta el Edina. – Csak nehéz időszakon ment keresztül.
A keresésben a család minden követ megmozgat: plakátokolnak, kamerafelvételeket néznek, bejelentéseket követnek, sőt még látóval is felvették a kapcsolatot. Edina személyesen járt körbe a helyszínen, ahol utoljára látták Lászlót és minden kültéren látható kamera tulajdonosához bekopogott, vagy ha nem talált ott senkit, felkutatta a céget, akihez tartozik a felvétel.
A rendőrség folyamatosan dolgozik az ügyön, de egyelőre nincs biztos nyom. Kapják a bejelentéseket, hogy itt és ott látták Lászlót, de a végén mindig csalódás éri őket, mert nincs még olyan irány, amerre bizonyossággal el tudnának indulni.
– Volt már olyan soproni felvétel, ahol nagyon hasonlított rá valaki, de végül kiderült, hogy nem ő az. Minden egyes bejelentésnél reménykedni kezdenek, ez az érzelmi hullámvasút is rendkívül megterhelő a családnak.
- Próbálok erős maradni, de most már eléggé sűrűn megzuhanok én is. Ha meglátok egy ilyen plakátot róla, akkor összeszorul a szívem. Azt érzem minél inkább telik az idő, annál kevesebb a remény – mondta szomorúan.
Lukóczki Lászlót kétségbeesetten várja haza a családja - szülei, három testvére, 10 éves kislánya, barátai. Továbbra is minden követ megmozgatnak és nem adják fel a reményt.
- A család arra kér mindenkit, hogy minél többen osszák meg a fotóját, főleg nagyobb városokban plakátoljanak. - Minden egyes ember, aki kitesz egy képet, talán közelebb visz ahhoz, hogy Lacit megtaláljuk – mondta Edina.
Ha bárki látta Lukóczki Lászlót, vagy tud róla bármit, kérjük, értesítse a rendőrséget, vagy vegye fel a kapcsolatot a családdal a Keressük Lacit!!! - Lukóczki László keresése Facebook-csoporton keresztül.