„Mindenben segítünk, csak kérlek, gyere haza hozzánk!” - Videóban üzent testvére Lukóczki Lászlónak

Soha nem látott összefogás alakult ki a vármegyében Lukóczki László eltűnésének ügyében. Megható és egyben tiszteletreméltó az a hatalmas akaraterő, ahogy Pálfi-Lukóczi Edina keresi eltűnt testvérét, aki 11 napja nem adott életjelet magáról. Ahogy mi is beszámoltunk róla, László eltűnése előtt balesetet szenvedett, ittas vezetés miatt a rendőrség eljárást indított, a jogosítványát elvették. Ezután nem adott több életjelet magáról. A 11 napja tartó keresésben civilek, barátok, önkéntesek és ismeretlenek egy emberként álltak a család mellé. A testvére most portálunkon keresztül üzent neki – abban bízva, hogy László valahol látja, hallja, és tudni fogja: nem haragszanak rá, csak meg akarják ölelni.

Lukóczki László testvére portálunkon keresztül üzent az eltűnt férfinek

Ezt üzente a testvére Lukóczki Lászlónak

– Szerintem Laci fél. Fél attól, hogy csalódást okozott nekünk, és ezért nem mer hazajönni – mondta megtörten Edina.

– Szeretünk, nem haragszunk, várunk haza. Semmi baj nincs, minden a lehető legjobban fog alakulni. Számíthatsz ránk mindig, mindenben segítünk neked, csak kérlek, gyere haza hozzánk! - üzente Edina.

Arra a kérdésre, hogy miért tűnhetett el a testvére, Edina csak annyit mond:

– Már nem tudok mire gondolni. Laci nagyon érzékeny ember, az utóbbi időben rossz lelkiállapotban volt. Előfordult, hogy olyan dolgokat tett, ami miatt aggódtunk érte, de mindig csak szeretetből szóltunk neki. Attól tartok, hogy most fél, amiért ittas vezetés miatt elvették a jogosítványát. Azt hiszi, csalódást okozott a családjának. Pedig nem! Soha nem tudnánk haragudni rá.

Bármit is tett, olyat nem tud csinálni, ami miatt mi elfordulnánk tőle - húzta alá Pálfi-Lukóczi Edina.

A baleset után nyoma veszett

Azt is megtudtuk, a férfi utolsó ismert tartózkodási helye Szombathelyen, a Puskás Tivadar utcában volt. A baleseti helyszínelők és a kocsiját elszállító tréleres látta őt utoljára. Tőlük Edina azt az információt kapta, hogy a baleset után Lukóczki László nagyon sírt, szomorú volt, kivette a táskáját a kocsiból és gyalog elindult valamerre. Azóta senki sem látta.