Luxusautó

Ezúttal a Széll Kálmán utcán bukkant fel egy autócsoda

Ezúttal a Széll Kálmán utcán bukkant fel egy autócsoda

Pár hete írtunk róla, hogy egy különleges Aston Martin tűnt fel Szombathelyen, a Kiskar utcai benzinkút mögötti parkolóban. Szeptember közepén egy Ferrari keltett feltűnést ugyanott. Most a város egy másik pontján, a Széll Kálmán utcán parkolt egy látványos luxusautó, méghozzá egy Porsche 911, méghozzá abból is a legfrissebb generáció, méghozzá a 992.

Luxusautó parkolt a Széll Kálmán utcában.
Luxusautó a Széll Kálmán utcán

Az alapmotor 3 literes, a teljesítményben azonban komoly különbségek vannak verziónként. A belépőszinten a Carrera és a Carrera T 385 lóerőt tudnak, a csúcsmodell, a GTS 480-at. Ezekből a Porschékből azért több mozog a forgalomban is. Eladó példányok is vannak fent az ország legnagyobb használt autókkal foglalkozó portálán, kiviteltől függően nagyjából 45-50 millió forintos áron.

 

