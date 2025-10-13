október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

4 órája

Életveszélyes manőverrel veszélyeztette a másik autóst az M1- esen az agresszív sofőr - videó

Címkék#M1-es autópálya#veszély#sofőr

Elképesztő videóra bukkantunk az M1- es autópályáról, ami majdnem komoly balesethez vezetett.

Vaol.hu

Vasárnap az M1-es autópályán, Mosonmagyaróvár felé tartva a bpiautosok.hu egyik olvasója érdekes felvételt készített - szúrta ki a kisalfold.hu.

Menekülés az M1- esen.
Menekülés az M1- esen.
Forrás: bpiautosok.hu

Manőver az M1-esen

A felvételt készítő sofőr úgy fogalmazott, hogy a videó indítása előtt már a fehér furgonos 130-as (vagy még nagyobb) tempónál is fél méteres követéssel kezdte az „ismerkedést” mögöttem, ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is „összeveszett”, mert egymásra húzták – talán véletlenül – a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással.

Ekkor indította el a felvételt készítőtője. A videón jól látható, hogy a fehér furgon sofőrje szándékosan leszorítja a belső sáv melletti szalagkorlát felé a fekete autóst. Nagy valószínűséggel kárt is okozott, de ez nem derül ki a videóból.

„Az eset után a másik autós félrehúzódott megnézni a kárt, de az osztrák rendszámos furgonos nem volt hajlandó megállni, hanem teljes gázzal a határ felé haladt tovább, többször és folyamatosan meghaladva a megengedett sebességhatárt ‘menekült’.

Menet közben felhívtam a 112-t, ahol elmondtam részletesen az esetet + a rendszámot és az autó leírását, és kértem rendőri intézkedést. Átkapcsoltak a rendőrségre, ahol újból elmondtam mindent, és megnyugtattak, hogy odaszólnak a határátkelőhöz az osztrák kollégáknak (kb. 8-10 km-re voltunk ekkor a határtól.)

A határon a rendőrnek dudálva-villogtatva, vész-villogózva jeleztem, hogy gond van. Meg is álltam a kapuban, hogy ne tudjon mögülem az „úr” elmenni. Az ott szolgálatot teljesítő rendőrnek megmutattam a videót, felvázoltam röviden, hogy mi történt, majd szembesítettem az „urat” a tettével, és elmondtam neki angolul (jobb híján, mivel a németem sekélyes), hogy veszélyeztetett több embert (engem, ill. a másik autóban ülőket is).

A rendőr elvette az iratait és félreállította, viszont nekem tovább kellett jönnöm. Belátom, ez hiba volt, mert a videót így nem tudtam átadni a rendőrségnek."

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu