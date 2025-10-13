Életveszélyes manőverrel veszélyeztette a másik autóst az M1- esen az agresszív sofőr - videó

Vasárnap az M1-es autópályán, Mosonmagyaróvár felé tartva a bpiautosok.hu egyik olvasója érdekes felvételt készített - szúrta ki a kisalfold.hu.

Menekülés az M1- esen.

Forrás: bpiautosok.hu

Manőver az M1-esen

A felvételt készítő sofőr úgy fogalmazott, hogy a videó indítása előtt már a fehér furgonos 130-as (vagy még nagyobb) tempónál is fél méteres követéssel kezdte az „ismerkedést” mögöttem, ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is „összeveszett”, mert egymásra húzták – talán véletlenül – a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással.

Ekkor indította el a felvételt készítőtője. A videón jól látható, hogy a fehér furgon sofőrje szándékosan leszorítja a belső sáv melletti szalagkorlát felé a fekete autóst. Nagy valószínűséggel kárt is okozott, de ez nem derül ki a videóból.

„Az eset után a másik autós félrehúzódott megnézni a kárt, de az osztrák rendszámos furgonos nem volt hajlandó megállni, hanem teljes gázzal a határ felé haladt tovább, többször és folyamatosan meghaladva a megengedett sebességhatárt ‘menekült’.

Menet közben felhívtam a 112-t, ahol elmondtam részletesen az esetet + a rendszámot és az autó leírását, és kértem rendőri intézkedést. Átkapcsoltak a rendőrségre, ahol újból elmondtam mindent, és megnyugtattak, hogy odaszólnak a határátkelőhöz az osztrák kollégáknak (kb. 8-10 km-re voltunk ekkor a határtól.)

A határon a rendőrnek dudálva-villogtatva, vész-villogózva jeleztem, hogy gond van. Meg is álltam a kapuban, hogy ne tudjon mögülem az „úr” elmenni. Az ott szolgálatot teljesítő rendőrnek megmutattam a videót, felvázoltam röviden, hogy mi történt, majd szembesítettem az „urat” a tettével, és elmondtam neki angolul (jobb híján, mivel a németem sekélyes), hogy veszélyeztetett több embert (engem, ill. a másik autóban ülőket is).

A rendőr elvette az iratait és félreállította, viszont nekem tovább kellett jönnöm. Belátom, ez hiba volt, mert a videót így nem tudtam átadni a rendőrségnek."