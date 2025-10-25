Kilenc éve autózhatunk az M86-oson Csornától Vas vármegye felé

Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hivatalos közösségi oldalán emlékezett meg egy igencsak jelentős évfordulóról, ugyanis immáron kilenc éve, hogy autózhatunk az M86-os főúton Csornától Vas vármegye felé. Nagy mérföldkő volt ez a vasi közlekedésben, már aligha tudnánk elképzelni az életünket az M86-os autóút nélkül.