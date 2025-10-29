1 órája
Erdőt örököltem - de mit tudok vele kezdeni
A legnagyobb probléma, hogy a magánerdőknek sokszor nemcsak egy tulajdonosa van, ez pedig gyakran gátja a gazdálkodásnak. A magánerdők hasznosításakor számos korlátozással kell számolnunk, viszont pályázhatunk állami támogatásokra.
Hazánk erdeinek közel fele magántulajdonban áll. A vagyonhasznosítással kapcsolatos elsődleges rendelkezési jogok az erdők esetében is a tulajdonost illetik meg, ez azonban koránt sem jelenti azt, hogy erdőnkkel azt csinálunk amit akarunk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) nagyjából egy éve indította útjára a magánerdőkkel kapcsolatos 14 részes cikksorozatát. Mostani írásunkban is főleg az innen vett információkat vettük alapul.
Ha valaki öröklés, vagy adásvétel útján fával borított területhez jut, az első és legfontosabb kérdés az, hogy a terület erdőnek minősül-e? Ha igen, akkor vonatkozik rá az erdőtörvény, és így hasznosítása során számos korlátozással kell számolnunk.
Az erdő jogszabályi definíciója összetett, leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy erdő az erdészeti hatóság által erdőrészletként nyilvántartott terület.
Az erdészeti hatóság erdőkről vezetett nyilvántartásának fontosabb adatai térképen megjelenítve bárki számára online elérhetőek az erdészeti hatóság Erdőtérkép alkalmazásában.
Az itt megjelenő adatok ugyan nem minősülnek közhitelesnek, de a hétköznapi ember számára kellő biztonságot nyújtanak a tájékozódáshoz. Amennyiben ingatlanunkat az erdőtérképen be tudjuk azonosítani, akkor kiderül, hogy azon található-e nyilvántartott erdő vagy sem. Ha van, akkor már gazdálkodhatunk, azt azonban nem árt tudni, hogy az erdőgazdálkodás során rendszeresen vannak erdősítési, erdőnevelési és erdővédelmi feladatok, meg persze fakitermelési lehetőségek is.
Rendszeresek tehát a kisebb-nagyobb kiadások, és az ezek fedezetét biztosító bevételek. Csakhogy a kiadások és a bevételek egyensúlya nagyjából a 300 hektáros méret felett jelenik meg, kisebb erdőbirtokon tényleges erdőgazdálkodás helyett inkább alkalmi erdészeti tevékenységekről beszélhetünk csak.
A magánerdők legnagyobb problémája az osztatlan közös tulajdon
- Azt, hogy mi történjen az erdővel, azt annak tulajdonosa dönti el, sok esetben viszont nem egy tulajdonos van. A legkedvezőtlenebb az a helyzet, ha az erdő jelentős számú, egymás számára idegen, az országban sokszor szétszórtan élő tulajdonos osztatlan közös tulajdonában áll, és még csak egy jelentősebb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs sincs közöttük, így aztán motiváció sincs igazán van arra, hogy bármit is kezdjenek a területtel. Az osztatlan közös földtulajdon, különösen erdők esetében, jelentősen megnehezíti a terület hasznosítását. A sokszor nagy létszámú tulajdonosi kört gyakran érintik bonyolult, elhúzódó eljárások, egyes tulajdonostársak pedig elérhetetlenek, mindez a tulajdonosi közösség döntésképtelenségét okozhatja. Az ilyen rendezetlen helyzetű magánerdőkben értelemszerűen nem folytatnak erdőgazdálkodást sem. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését 2020 óta egy állami program is segíti, azonban a probléma összetettségét jól érzékelteti, hogy az említett cikksorozatból 5, ezt a problémát járja körbe.
- Amennyiben a tulajdonosoknak sikerül megegyezni, dönthetnek úgy, hogy önálló erdőgazdálkodást folytatnak, erdőbirtokossági társulathoz csatlakoznak, vagy földhasználati szerződést kötnek egy erdőgazdálkodó vállalkozással. Nem árt tisztában lenni azzal is, hogy az erdőként való nyilvántartás hosszú távú elköteleződést jelent, annak ismételt mezőgazdasági művelésbe vonása vagy más célú hasznosítása csak összetett engedélyezési eljárást követően, általában csereerdősítés biztosítása mellett lehetséges. Az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőben folytatott erdőgazdálkodási tevékenységhez ugyanakkor számos állami támogatás (erdőtelepítési,-felújítási) vehető igénybe, tehát nemcsak a már említett fakitermelés hozhat pénzt a tulajdonosoknak, ahogyan szigorú feltételek mellett a vadászati jog is bérbe adható.