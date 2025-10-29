Erdőt örököltem - de mit tudok vele kezdeni

Hazánk erdeinek közel fele magántulajdonban áll. A vagyonhasznosítással kapcsolatos elsődleges rendelkezési jogok az erdők esetében is a tulajdonost illetik meg, ez azonban koránt sem jelenti azt, hogy erdőnkkel azt csinálunk amit akarunk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) nagyjából egy éve indította útjára a magánerdőkkel kapcsolatos 14 részes cikksorozatát. Mostani írásunkban is főleg az innen vett információkat vettük alapul.

Folytatható gazdálkodás a magánerdőkben is, de szigorúak a szabályok, ráadásul, ha túl kicsi a terület, vagy túl sok a tulajdonos, már nem biztos, hogy megéri Fotó: Szendi Péter

Ha valaki öröklés, vagy adásvétel útján fával borított területhez jut, az első és legfontosabb kérdés az, hogy a terület erdőnek minősül-e? Ha igen, akkor vonatkozik rá az erdőtörvény, és így hasznosítása során számos korlátozással kell számolnunk.

Az erdő jogszabályi definíciója összetett, leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy erdő az erdészeti hatóság által erdőrészletként nyilvántartott terület.

Az erdészeti hatóság erdőkről vezetett nyilvántartásának fontosabb adatai térképen megjelenítve bárki számára online elérhetőek az erdészeti hatóság Erdőtérkép alkalmazásában.

Az itt megjelenő adatok ugyan nem minősülnek közhitelesnek, de a hétköznapi ember számára kellő biztonságot nyújtanak a tájékozódáshoz. Amennyiben ingatlanunkat az erdőtérképen be tudjuk azonosítani, akkor kiderül, hogy azon található-e nyilvántartott erdő vagy sem. Ha van, akkor már gazdálkodhatunk, azt azonban nem árt tudni, hogy az erdőgazdálkodás során rendszeresen vannak erdősítési, erdőnevelési és erdővédelmi feladatok, meg persze fakitermelési lehetőségek is.

Rendszeresek tehát a kisebb-nagyobb kiadások, és az ezek fedezetét biztosító bevételek. Csakhogy a kiadások és a bevételek egyensúlya nagyjából a 300 hektáros méret felett jelenik meg, kisebb erdőbirtokon tényleges erdőgazdálkodás helyett inkább alkalmi erdészeti tevékenységekről beszélhetünk csak.

A magánerdők legnagyobb problémája az osztatlan közös tulajdon