Egy magyar férfi házikója kapott defektet Burgerlandban, teljesen elzárta az utat - fotók

Egy 44 éves magyar férfi járművével akarta Magyarországra szállítani a hét méter hosszú és három méter széles apró házat. A szokatlan szállítás azonban Gattendorf közelében véget ért, mivel a tűzoltóság szerint a kis házról leszakadt a jobb oldali gumi és a felni, a bal oldalon pedig defektet kapott a kerék.

Magyar férfit vádoltak meg.

Forrás: ORF

Magyar férfi háza okozott fennakadást

A gattendorfi tűzoltóság 27 fővel és négy járművel érkezett a mentőakcióba. Daruk segítségével a kis házat egy utánfutóra rakták, és biztonságosan leparkolták. A rendőrség szerint a 44 éves férfit azért vádolták meg, mert a kis ház nem volt forgalomba helyezve.