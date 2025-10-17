október 17., péntek

Ezek a fejlemények az ELTE szombathelyi Magyar László utcai kollégiumáról

Felújítás miatt bezár az ELTE szombathelyi, Magyar László utcai kollégiuma, írtuk augusztusban. Az érintett 244 hallgatók egy csoportja kifogásolta az elhelyezésükre javasolt megoldásokat. Mi a helyzet aktuálisan? Sikerült-e rendezni a hallgatók elhelyezését? Elkezdődött-e a kollégium felújítása? Kérdéseinkkel ismét az egyetemhez fordultunk. Dr. Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója válaszolt.

„Az érintett Magyar László utcai kollégiumban az aktuális helyzet a következő: október első napjaiban megtörtént a terület átadása a kivitelezőnek, a felújítás megkezdődött. Hallgató nem lakik a felújítás alatt álló kollégiumban. Az érintett hallgatók túlnyomó többségét saját, a többieket egyéb szálláshelyeken elhelyeztük, illetve albérleti támogatással segítjük. A visszajelzések alapján megnyugtatóan sikerült rendezni a helyzetet” – írta dr. Babos János. 

ELTE Magyar László utcai kollégium
ELTE Magyar László utcai kollégium: hallgató nem lakik a felújítás alatt álló épületben. 
Fotó:  Cseh Gábor

ELTE Magyar László utcai kollégium aktuális helyzet

Amint arról beszámoltunk: az ELTE július második felében kapott zöld lámpát egy, már több éve tervezett projektjére. Ennek keretében a Magyar utcai kollégiumban egy komplex energetikai felújítást hajtanak végre. Ennek része lesz többek között a teljes külső szigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint kazán- és fűtőtestcsere. Az időközben megkezdődött felújítás 244 férőhelyet érint és várhatóan a 2025-2026-os tanévet veszi igénybe.

 

