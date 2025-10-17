Ezek a fejlemények az ELTE szombathelyi Magyar László utcai kollégiumáról

„Az érintett Magyar László utcai kollégiumban az aktuális helyzet a következő: október első napjaiban megtörtént a terület átadása a kivitelezőnek, a felújítás megkezdődött. Hallgató nem lakik a felújítás alatt álló kollégiumban. Az érintett hallgatók túlnyomó többségét saját, a többieket egyéb szálláshelyeken elhelyeztük, illetve albérleti támogatással segítjük. A visszajelzések alapján megnyugtatóan sikerült rendezni a helyzetet” – írta dr. Babos János.

ELTE Magyar László utcai kollégium: hallgató nem lakik a felújítás alatt álló épületben.

Fotó: Cseh Gábor

Amint arról beszámoltunk: az ELTE július második felében kapott zöld lámpát egy, már több éve tervezett projektjére. Ennek keretében a Magyar utcai kollégiumban egy komplex energetikai felújítást hajtanak végre. Ennek része lesz többek között a teljes külső szigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint kazán- és fűtőtestcsere. Az időközben megkezdődött felújítás 244 férőhelyet érint és várhatóan a 2025-2026-os tanévet veszi igénybe.