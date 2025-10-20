2 órája
Ez a magyar nóta már kétszer második lett: most győztes lesz a nagy klasszikus?
Mindet ismered, az tuti! Ez a harmadik év, hogy keresik az év magyar nótáját. A közönség szavaz és az egyik legnagyobb klasszikusnak eddig nem sikerült nyerni. Te melyikre szavaznál?
Harmadszor rendezi meg a Dankó Rádió Az év magyar nótája versenyt. Ez a műfaj egy korosztály számára örök nosztalgia és gondolkodás nélkül képes sorolni, hogy a szüleinek, nagyszüleinek mi volt a kedvenc magyar nótája. És úgy tűnik még mindig nem ment ki a divatból. A győztest idén is közönségszavazással döntik el. A legjobb 30 már megvan, bárki szavazhat, igaz már nem a kedvencére, csak arra a 30 nótára, amit a döntőbe juttattak.
Az év magyar nótáját ebből a 30 nótából választják ki
A közönség szavazhatott és október 10-ig lehetett bejuttatni a kedvenceket a legjobbak közé. Most 30 nóta van versenyben, amiből ki lehet választani azt, amelyik a kedvencünk, abban bízva, hogy a legtöbben ugyanolyan ízléssel rendelkeznek. A legjobb tízet, Mátészalkán, a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházban fogják eljátszani és kihirdetni a legnépszerűbbet, 2025. október 29-én, jövő szerdán. Erre a linkre kattintva tudja megnézni, hogy melyik nótákra lehet szavazni.Azt már tudjuk, hogy eddig melyik nóták nyertek: 2023-ban az Akácos út, 2024-ben pedig a Messze van a kicsi falum nyerte el az év magyar nótája címet.
A vén cigány lehet idén is az egyik favorit?
A Vén cigány című nóta tavaly és tavalyelőtt is a második lett, így aztán talán ez számít a legesélyesebbnek. A legérzelmesebb nótáink közül való. Erről a magyar nótáról kevesen tudják, hogy ugyanezzel a címmel van egy Vörösmarty Mihály vers is, amit szintén megzenésítettek. Ez Vörösmarty egyik utolsó nagy verse, amit a szabadságharc bukása utáni nemzeti elkeseredés idején írt. Akkoriban meg is zenésítették, de hiába terjedt el, hogy Erkel írta a zenéjét, valójában nem így volt. Cigányzenekarok is elkezdték játszani és nagyon elterjedt a zenés verziója ország szerte, de semmi köze ehhez a nótához. Idén azonban az történt, hogy a Vén cigány, nem került a legjobb harmincba sem. Ide kattintva tud szavazni és meg is tudja hallgatni a legjobb harmincat. ezek a szerzemények a legjobbak:
- Ahogy én szeretlek
- A kanyargó Tisza partján
- Akinek a lelke beteg
- Amikor még gyermek voltam
- Az én jó apámnál nincs jobb a világon
- Azt a boldogságot
- Azt mondják, hogy szerencsém van
- Csitt csak, rózsám
- Egy cica, két cica
- Egy kicsi ház van a domb tetején
- Én is hittem egyszer
- Galambszívet örököltem az édesanyámtól
- Hajlik a jegenye
- Halkan pengesd ezt a csárdást
- Jaj, de szép kék szeme van magának
- Kalapomon piros rózsa
- Kicsi fehér meszelt szoba
- Könnycseppek az út porában
- Most kezdődik a tánc
- Ne szidjatok soha engem
- Nem zörög a haraszt
- Öreg prímás tégy hangfogót
- Rózsabokorban jöttem a világra;Meguntam az életemet, felmegyek Budapestre
- Te vagy nékem az az asszony
- Tíz pár csókot egyvégből
- Valahol egy kis faluban
- Vallomásra küldöm a szívemet
- Várjatok még őszirózsák
- Volt-e már szívedben fájdalom
- Vörösbort ittam az este
Mióta hallgatunk magyar nótát?
A magyar nóta kezdetei a verbunkos zenében gyökereznek, de mint az a műfaj, amiről ma is beszélünk, a a 19. század közepén alakult ki. A nóta nem népdal, hanem városi, zenészek által komponált zenemű, de népies hangon. A cigányzenekarok tették országszerte ismertté: Dankó Pista, Farkas Miska, Rózsavölgyi Márk.
Igazi fénykorát pedig jóval később a 20. század elején élte. Olyannyira, hogy még az akkori klasszikus magyar filmekbe is több bekerült.
A szerelem nem szégyen című 1940-es magyar film betétdala, Tolnay Klári és Jávor Pál előadásában például azoknak az éveknek a legnagyobb slágere volt. Ez pedig a Jaj de szép kék szeme van magának című nóta volt. Ami ma is nagyon népszerű. 2012 óta, amikor a Dankó Rádió megalakult, saját rádiócsatornája is van...
Azt tudtad, hogy többféle magyar nóta is létezik? A magyar nóta nem egységes stílus, több fajtája is van: a pesti nóta, a verbunkos, a csárdás nóta, a szomorú/bánatos nóta, a vidám/mulatós nóta és a fúziós/modern nóta – régi dallamok modern stílussal ötvözve.
