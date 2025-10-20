Ez a magyar nóta már kétszer második lett: most győztes lesz a nagy klasszikus?

Harmadszor rendezi meg a Dankó Rádió Az év magyar nótája versenyt. Ez a műfaj egy korosztály számára örök nosztalgia és gondolkodás nélkül képes sorolni, hogy a szüleinek, nagyszüleinek mi volt a kedvenc magyar nótája. És úgy tűnik még mindig nem ment ki a divatból. A győztest idén is közönségszavazással döntik el. A legjobb 30 már megvan, bárki szavazhat, igaz már nem a kedvencére, csak arra a 30 nótára, amit a döntőbe juttattak.

Magyar nóta nincs a 100 tagú cigányzenekar nélkül

Forrás: Facebook / 100 tagú cigány zenekar

Az év magyar nótáját ebből a 30 nótából választják ki

A közönség szavazhatott és október 10-ig lehetett bejuttatni a kedvenceket a legjobbak közé. Most 30 nóta van versenyben, amiből ki lehet választani azt, amelyik a kedvencünk, abban bízva, hogy a legtöbben ugyanolyan ízléssel rendelkeznek. A legjobb tízet, Mátészalkán, a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházban fogják eljátszani és kihirdetni a legnépszerűbbet, 2025. október 29-én, jövő szerdán. Erre a linkre kattintva tudja megnézni, hogy melyik nótákra lehet szavazni.Azt már tudjuk, hogy eddig melyik nóták nyertek: 2023-ban az Akácos út, 2024-ben pedig a Messze van a kicsi falum nyerte el az év magyar nótája címet.