Év magyar nótája 2025

2 órája

Ez a magyar nóta már kétszer második lett: most győztes lesz a nagy klasszikus?

Mindet ismered, az tuti! Ez a harmadik év, hogy keresik az év magyar nótáját. A közönség szavaz és az egyik legnagyobb klasszikusnak eddig nem sikerült nyerni. Te melyikre szavaznál?

Harmadszor rendezi meg a Dankó Rádió Az év magyar nótája versenyt. Ez a műfaj egy korosztály számára örök nosztalgia és gondolkodás nélkül képes sorolni, hogy a szüleinek, nagyszüleinek mi volt a kedvenc magyar nótája. És úgy tűnik még mindig nem ment ki a divatból.  A győztest idén is közönségszavazással döntik el. A legjobb 30 már megvan, bárki szavazhat, igaz már nem a kedvencére, csak arra a 30 nótára, amit a döntőbe juttattak. 

Magyar nóta nincs a 100 tagú cigányzenekar nélkül
Forrás: Facebook / 100 tagú cigány zenekar

Az év magyar nótáját ebből a 30 nótából választják ki

A közönség szavazhatott és október 10-ig lehetett bejuttatni a kedvenceket a legjobbak közé. Most 30 nóta van versenyben, amiből ki lehet választani azt, amelyik a kedvencünk, abban bízva, hogy a legtöbben ugyanolyan ízléssel rendelkeznek. A legjobb tízet, Mátészalkán, a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházban fogják eljátszani és kihirdetni a legnépszerűbbet, 2025. október 29-én, jövő szerdán. Erre a linkre kattintva tudja megnézni, hogy melyik nótákra lehet szavazni.Azt már tudjuk, hogy eddig melyik nóták nyertek: 2023-ban az Akácos út, 2024-ben pedig a Messze van a kicsi falum nyerte el az év magyar nótája címet.

A vén cigány lehet idén is az egyik favorit?

 A Vén cigány című nóta tavaly és tavalyelőtt is a második lett, így aztán talán ez számít a legesélyesebbnek. A legérzelmesebb nótáink közül való. Erről a magyar nótáról kevesen tudják, hogy ugyanezzel a címmel van egy Vörösmarty Mihály vers is, amit szintén megzenésítettek. Ez Vörösmarty egyik utolsó nagy verse, amit a szabadságharc bukása utáni nemzeti elkeseredés idején írt. Akkoriban meg is zenésítették, de hiába terjedt el, hogy Erkel írta a zenéjét, valójában nem így volt. Cigányzenekarok is elkezdték játszani és nagyon elterjedt a zenés verziója ország szerte, de semmi köze ehhez a nótához. Idén azonban az történt, hogy a Vén cigány, nem került a legjobb harmincba sem. Ide kattintva tud szavazni és meg is tudja hallgatni a legjobb harmincat. ezek a szerzemények a legjobbak:

  1. Ahogy én szeretlek 
  2. A kanyargó Tisza partján
  3. Akinek a lelke beteg 
  4. Amikor még gyermek voltam 
  5. Az én jó apámnál nincs jobb a világon 
  6. Azt a boldogságot 
  7. Azt mondják, hogy szerencsém van 
  8. Csitt csak, rózsám 
  9. Egy cica, két cica 
  10. Egy kicsi ház van a domb tetején 
  11. Én is hittem egyszer 
  12. Galambszívet örököltem az édesanyámtól 
  13. Hajlik a jegenye 
  14. Halkan pengesd ezt a csárdást 
  15. Jaj, de szép kék szeme van magának 
  16. Kalapomon piros rózsa 
  17. Kicsi fehér meszelt szoba 
  18. Könnycseppek az út porában 
  19. Most kezdődik a tánc 
  20. Ne szidjatok soha engem
  21. Nem zörög a haraszt 
  22. Öreg prímás tégy hangfogót 
  23. Rózsabokorban jöttem a világra;Meguntam az életemet, felmegyek Budapestre 
  24. Te vagy nékem az az asszony 
  25. Tíz pár csókot egyvégből 
  26. Valahol egy kis faluban 
  27. Vallomásra küldöm a szívemet 
  28. Várjatok még őszirózsák 
  29. Volt-e már szívedben fájdalom
  30.  Vörösbort ittam az este

Mióta hallgatunk magyar nótát?

A magyar nóta kezdetei a verbunkos zenében gyökereznek, de mint az a műfaj, amiről ma is beszélünk, a a 19. század közepén alakult ki. A nóta nem népdal, hanem városi, zenészek által komponált zenemű, de népies hangon. A cigányzenekarok tették országszerte ismertté: Dankó Pista, Farkas Miska, Rózsavölgyi Márk.

Igazi fénykorát pedig jóval később a 20. század elején élte. Olyannyira, hogy még az akkori klasszikus magyar filmekbe is több bekerült. 

A szerelem nem szégyen című 1940-es magyar film betétdala, Tolnay Klári és Jávor Pál előadásában például azoknak az éveknek a legnagyobb slágere volt. Ez pedig a Jaj de szép kék szeme van magának című nóta volt. Ami ma is nagyon népszerű. 2012 óta, amikor a Dankó Rádió megalakult, saját rádiócsatornája is van...

Azt tudtad, hogy többféle magyar nóta is létezik? A magyar nóta nem egységes stílus, több fajtája is van: a pesti nóta, a verbunkos, a csárdás nóta, a szomorú/bánatos nóta, a vidám/mulatós nóta és a fúziós/modern nóta – régi dallamok modern stílussal ötvözve.

 

 

