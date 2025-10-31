október 31., péntek

Helyi közélet

1 órája

Magyar Péter Ágh Péter oldalán kommentelget - Ízelítőt kapott a vasi virtusból

Címkék#Észak-Vas vármegye#Tarr Zoltán#magyar Péter#kommentelget#Ágh Péter

Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének két Facebook-bejegyzése alatt is megtaláltuk a Tisza Párt elnökének hozzászólását. Az észak-vasiak nem hagyták szó nélkül, mutatjuk, mit üzentek Magyar Péternek.

Vaol.hu

"Ruszin-Szendi szerint bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei" - írta nemrég közösségi oldalán Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, aki egy videót is megosztott. Abban a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán is feltűnik, amikor arról beszélt: "Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk". "Választást kell nyerni, aztán mindent lehet". A bejegyzéshez több, mint kétszáz hozzászólás érkezett, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is kommentelt. 

Magyar Péter
A fotón Magyar Péter és Tarr Zoltán 
Fotó: MTI

Magyar Péter Ágh Péter oldalán kommentelget 

"Hazudtok reggel, délben, este... vége van" - írta Magyar Péter Ágh Péter bejegyzése alá. Az észak-vasiak pedig nem hagyták szó nélkül, többen is megszólították a Tisza Párt elnökét, ízelítőt adva a vasi virtusból. 

"Megjött a messiás! Mindenki érezze magát megtisztelve!" - reagált az egyik kommentelő, hozzátéve: "Telefonokra mindenki figyeljen még itt az online térben is!".

Másik kommentelő azt írta: "Tudod, Ágh Péter sokkal többet tett az országért, a nemzetért és Észak Vasért, mint te valaha is fogsz. Bármennyire is fáj, ti itt labdába se fogtok rúgni, ugyanis Pétert szeretik az emberek itt. És azért, mert ő tesz az itteni emberekért, dolgozik értünk. Országos szinten is az egyik legnagyobb arányban fogjuk őt újraválasztani. Kár a vergődésért kicsi".

"Te mit tettél a vidékért? Miben segítettél nekünk, amióta EP-be kimentél? Várom a válaszodat! Nyugodtan felsorolhatod" - közölte egy harmadik hozzászóló. Válasz nem érkezett rá.

Ágh Péter a 14. havi nyugdíjról - Magyar Péter erre is reagált

Pénteken a 14. havi nyugdíjról osztott meg tartalmat Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. Orbán Viktor csütörtökön jelentette be a közösségi médiában közzétett videójában:

 Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz

 – mondta Orbán Viktor

Nem kizárt, hogy Magyar Péter Ágh Péter oldalának lelkes követőjévé vált, hiszen a 14. havi nyugdíjról szóló bejegyzése alatt - annak megjelenése után mintegy jó órával - ismét kommentelt. Az észak-vasiak ezt se hagyták szó nélkül, egyikük kemény véleményt fogalmazott meg Magyar Péternek címezve:

Ön azt mondta az EP-ben, hogy nem hallgatta le a feleségét a tudta nélkül. Ön azt mondta, hogy nem veszi fel a képviselői mandátumát. Ön azt mondta, hogy a mentelmi jogra semmi szükség, el kell törölni. Ön azt mondta, hogy Tarr Zoltán beszéde AI, pedig saját maguk által megosztott valódi felvétel volt. Ez csak a jéghegy csúcsa... Még a vak is látja, hogy ki hazudik. A magyarok egy erős, intelligens vezetőt érdemelnek, nem egy önjelölt rocksztárt, aki a családja lehallgatásával akar hatalmat szerezni.

