Magyar Péter belógott a Békemenetre
Kartonmaséként magyaráz, miközben dróton rángatják.
A Vadhajtások szúrta ki, hogy a Nyugati felüljáróról lelógva egy karton Magyar Péterrel bábozó Ursula von der Leyen köszönti a Békemenet résztvevőit.
A nem akármilyen permormanszot Deák Dániel is megörökítette:
