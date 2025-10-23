október 23., csütörtök

Hoppá

36 perce

Magyar Péter belógott a Békemenetre

Címkék#Békemenet#Magyar Péter#Ursula von der Leyen

Kartonmaséként magyaráz, miközben dróton rángatják.

Vaol.hu

A Vadhajtások szúrta ki, hogy a Nyugati felüljáróról lelógva egy karton Magyar Péterrel bábozó Ursula von der Leyen köszönti a Békemenet résztvevőit.

Ursula von der Leyen és Magyar Péter a Békemeneten
Fotó: MW

A nem akármilyen permormanszot Deák Dániel is megörökítette:

