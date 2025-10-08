október 8., szerda

Koppány névnap

Magyarlak műsoros délutánnal köszöntötte a szépkorúakat

Címkék#magyarlaki#tisztelet#műsor#szépkorúak

A szépkorúak tisztelete és megbecsülése jegyében köszöntötték a község idős lakóit. Magyarlakon remek délutánt tölthettek együtt.

Gombos Kálmán

Magyarlakon is fontosak a szépkorúak: a hétvégén együtt tölthettek egy kellemes, baráti légkörben eltöltött délutánt, estét. A helyi művelődési házban szórakoztató műsorral, étellel-itallal és zenés mulatozással készültek a fogadásukra. Monek Dávid polgármester a község nevében köszöntötte őket, és így fogalmazott: „Nagyra tartjuk azt a sok munkát, kitartást, odafigyelést és gondoskodást, amit egész életükben tettek. Példaként járnak előttünk. Ma sem lehet más a célunk, mint hogy felhívjuk a figyelmet az idős emberek tiszteletére, elismerésére, megbecsülésére. Az időskorúak az élet minden területén fontos szerepet játszanak a társadalomban: többek között a családban, a munkaerőpiacon, a közösségekben és a kulturális életben.”

Magyarlak műsoros délutánnal köszöntötte a szépkorúakat
Magyarlak műsoros délutánnal köszöntötte a szépkorúakat
Fotó: VN/Magyarlak Község Önkormányzata

Magyarlaki kicsik a nagyoknak

A köszöntő után a legkisebbek léptek a színpadra: az óvodások kedves műsorát láthatták az egybegyűltek, majd a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola növendékei verssel, vidám jelenettel és énekkel kedveskedtek a szépkorúaknak. A Szent Mihály Szekere Vándorszínház pedig a fővárosból érkezett: ők operett-darabokkal szórakoztatták a közönséget, akik nagy tapssal hálálták meg a színvonalas előadást.

Magyarlak műsoros délutánnal köszöntötte a szépkorúakat
Magyarlak műsoros délutánnal köszöntötte a szépkorúakat
Fotó: VN/Magyarlak Község Önkormányzata

Az est hátralevő részében egy finom vacsora, közben oldott légkörű beszélgetés következett, miközben Horváth Biczó Csaba gondoskodott a jó hangulatról. A vacsora után pedig ő szolgáltatta a talpalávalót is: egy derűs, igazi kikapcsolódást adó bállal zárult a nap.

Magyarlak műsoros délutánnal köszöntötte a szépkorúakat
Magyarlak műsoros délutánnal köszöntötte a szépkorúakat
Fotó: VN/Magyarlak Község Önkormányzata

