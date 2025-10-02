13 perce
Magyarország turizmusa erősödik, Bük és Sárvár is növekedést mutat
Erőteljes nyári szezont zárt a magyar turizmus: több vendég, több vendégéjszaka, nagyobb árbevétel jellemezte az augusztust. Magyarország turizmusa egyaránt profitált a belföldi és a külföldi vendégek érdeklődéséből.
A KSH friss adatai szerint Magyarország turizmusa 2025 augusztusában is lendületben volt. Közel 2,8 millió vendég érkezett a turisztikai szálláshelyekre, akik 7,3 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez a vendégek számában 5,2 százalékos, a vendégéjszakák számában pedig 3,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az év első nyolc hónapjában a belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké pedig 11 százalékkal haladta meg a tavalyi adatokat.
Magyarország turizmusa nyár végén is tartotta a lendületét
A belföldi vendégek száma augusztusban 1 százalékkal nőtt, ám az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 1 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a külföldiek száma 10, a vendégéjszakáik száma 8,4 százalékkal emelkedett. Az összes bruttó árbevétel elérte a 160,9 milliárd forintot, ami folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A SZÉP-kártyás költések szintén emelkedtek: a kártyatulajdonosok 7,6 milliárd forintot költöttek, ami 3,5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbiakhoz képest.
Sárvár: növekvő vendégszám, csökkenő tartózkodási idő
Sárváron is nőtt a vendégek száma a TDM iroda adatai szerint: 2024 augusztusában 28 319 vendéget regisztráltak, míg 2025 augusztusában már 30 496-ot, ami 7,7 százalékos növekedés. A vendégéjszakák száma is nőtt, 81 933-ról 85 692-re, ami 4,6 százalékos emelkedés. Érdekesség, hogy a vendégek átlagos tartózkodási ideje kismértékben, 2,9-ről 2,8 éjszakára csökkent.
A külföldi vendégek száma 13 180-ról 15 367-re nőtt (+16,6%), míg a belföldiek száma gyakorlatilag változatlan maradt (15 139 főről 15 129 főre, azaz –0,07%). A vendégéjszakák száma a külföldieknél stabilan 38 513 maradt, a belföldieknél 43 420-ról 43 510-re nőtt, ami ugyan kismértékű (+0,2%), de pozitív változás.
Bük: folyamatos növekedés
Bük adatai szintén biztató képet festenek. 2024 augusztusában 100 293 vendéget regisztráltak, míg 2025 augusztusában már 103 193-at, ami 2,9 százalékos növekedést jelent. Az önkormányzat összesítése szerint 2024-ben a város vendégéjszakáinak száma elérte a 774 746-ot, az idei év első nyolc hónapjában pedig már 547 614 vendégéjszakát mértek. A számok alapján 2025-ben is biztos növekedés várható.
Dr. Németh Sándor Bük polgármestere lapunk megkeresésére elmondta, a város turizmusa több lábon áll, amelyek jól kiegészítik egymást. A legtöbb vendéget a nagy szállodák fogadják. A gyógyfürdőbe külföldről is érkeznek vendégek. Ők főként Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, Csehországból, illetve az utóbbi időben Lengyelországból érkeznek vendégek. Arra kérdésre, hogy miért kedvelik Bükfürdőt, a gyógyvíz mellett rendszeresen érkezik olyan vélemény, hogy finomak az ételek, illetve a borok.
Szép számmal érkeznek vendégek az egész éven át nyitva tartó kempingbe is, illetve vannak olyan szállodák, amelyek teljes körű ellátást, kikapcsolódást kínálnak.
A polgármester kiemelte, egyre inkább látszik, hogy beérik az utóbbi évek fejlesztése. Nemcsak a fürdőben, hanem a városban is. A Termál tér igazi közösségi hely lett, tavasztól őszig rendszeres programokkal. A turisták pedig kíváncsiak a városra is, ezért fontos, milyen kép fogadja őket: a horgásztóhoz aszfaltos út vezet, a közterek virágosak.