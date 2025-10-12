október 12., vasárnap

Menetfelszerelésben

Sikerült! Borbás Tibor, a szombathelyi tűzoltó lefutotta a maratont!

Budai Dávid
A szombathelyi tűzoltó, Borbás Tibor teljes menetfelszerelésben kevesebb mint öt és fél óra alatt futotta le a maratont vasárnap a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. A versenyre a világ 119 országából csaknem 41 ezren neveztek. Vasárnap este érdeklődésünkre elmondta: "Óriási élmény volt, sokkal nehezebb, mint amire számítottam, de ettől értékes." 

A maraton különleges teljesítésével, az örökbefogadás fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet!

Ahogyan azt Tibor korábban elmesélte, a maraton neki három és fél órán belül szokott sikerülni, de a plusz súly és a szellőzésre képtelen ruha nagyjából két órával nyújtja majd meg a menetidőt, jóslata meglepően pontosnak bizonyult. Borbás Tibor nem csupán sima kihívásként vállalta a távot nehezített körülmények között, rendkívüli teljesítményével az örökbefogadás fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet. Mindenkit arra kér, hogy adományával a Gólyafészek Gyermekotthon lakóinak a fejlődését!

Pro Juventute Egyesület

Számlaszám: 11747006-20170356

Közlemény: Gólyafészek Gyermekotthon

 

 

