Maraton menetfelszerelésben: extrém kihívást teljesített a szombathelyi tűzoltó egy nemes célért

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Borbás Tibor, szombathelyi hivatásos tűzoltó, teljes menetfelszerelésben, kevesebb mint öt és fél óra alatt futotta le a maratont vasárnap, a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. A rendkívüli teljesítmény dacára Tibi hétfőn már szolgálatot adott, először nem is tudtuk elérni, mivel befutott egy riasztás, végül aztán sikerrel jártunk.

Maraton: a nehézségek meglepően korán, már a16. kilométernél jelentkeztek, de Borbás Tibor nem adta fel és szintidőn belül teljesítette a távot Forrás: Borbás Tibor

Tibi, a versenyt megelőző napon, szombaton utazott fel a fővárosba. Vasárnap így is hatkor kelt, elfogyasztotta a bajnokok reggelijét (ami esetében zabkását és gyümölcsöt jelent), fél hétkor pedig már úton volt a verseny helyszínére. A kötelező adminisztráció és bemelegítés után, 9 óra 10 perckor, a harmadik zónából rajtolt (a hasonló versenyeken a futókat képességeik és így várható idejük alapján indítják, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzák egymást verseny közben, így értelemszerűen a leggyorsabbak indulnak elsőként). Tibi ugyan már kezdetektől 5 óra körüli idővel számolt, mivel „nehezített pályán mozgott” a 15 kilós pluszsúllyal, annyi kedvezményt kapott a szervezőktől, hogy szabadon választhatta meg, hogy mikor indul.

Maraton: a szurkolók biztatása nagyon sokat segített

A több mint 70 versenyen megszerzett tapasztalattal a tarsolyában úgy számolt, hogy a nehézségek 28-30 kilométer környékén kezdődnek majd. Ezúttal azonban tévedett, már a 16. kilométernél alacsony pulzus mellett is görcsölt, savasodott és ami még rosszabb, elkezdett szédülni és amellett, hogy nagyon melege volt, rázni kezdte a hideg is. Korábbi versenyeken soha nem tapasztalt még csak hasonlót sem. Amikor már nagyon szédült és attól félt, hogy elesik, bele-bele sétált 150-200 métert, aztán amikor szervezete úgy-ahogy megnyugodott, folytatta a futást. Összesen mintegy 40 percet sétált és többre nem is nagyon lett volna ideje, mivel a Budapest Maratonnak öt és fél óra a szintideje, Tibi pedig végül 5 óra 28 perces idővel, tehát még éppen szintidőn belül teljesítette a távot, pedig sokszor annyira nehéz volt, hogy megfordult a fejében, nem fog menni. Ő azonban nem adta fel, miközben a közel hét és félezer indulóból több mint kétezren megtették. Tibinek óriási segítséget jelentett a szurkolók biztatása, amellyel újra és újra sikerült kizökkentenie magát a holtpontokról, így mindig tudott jönni még egy lépés, olyannyira, hogy ha kellett volna, futott volna tovább is, de nem kellett, a 42,2 kilométer éppen elég volt.