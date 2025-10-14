1 órája
Maraton menetfelszerelésben: extrém kihívást teljesített a szombathelyi tűzoltó egy nemes célért
Az örökbefogadható gyerekekért vállalta a rendkívüli megterhelést a szombathelyi tűzoltó. Teljes menetfelszerelésben futotta le a maratont, ami végül nehezebb lett mint gondolta volna, már a 16-ik kilométernél kezdtek jönni a nehézségek, szédült és rázta a hideg.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Borbás Tibor, szombathelyi hivatásos tűzoltó, teljes menetfelszerelésben, kevesebb mint öt és fél óra alatt futotta le a maratont vasárnap, a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. A rendkívüli teljesítmény dacára Tibi hétfőn már szolgálatot adott, először nem is tudtuk elérni, mivel befutott egy riasztás, végül aztán sikerrel jártunk.
Tibi, a versenyt megelőző napon, szombaton utazott fel a fővárosba. Vasárnap így is hatkor kelt, elfogyasztotta a bajnokok reggelijét (ami esetében zabkását és gyümölcsöt jelent), fél hétkor pedig már úton volt a verseny helyszínére. A kötelező adminisztráció és bemelegítés után, 9 óra 10 perckor, a harmadik zónából rajtolt (a hasonló versenyeken a futókat képességeik és így várható idejük alapján indítják, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzák egymást verseny közben, így értelemszerűen a leggyorsabbak indulnak elsőként). Tibi ugyan már kezdetektől 5 óra körüli idővel számolt, mivel „nehezített pályán mozgott” a 15 kilós pluszsúllyal, annyi kedvezményt kapott a szervezőktől, hogy szabadon választhatta meg, hogy mikor indul.
Maraton: a szurkolók biztatása nagyon sokat segített
A több mint 70 versenyen megszerzett tapasztalattal a tarsolyában úgy számolt, hogy a nehézségek 28-30 kilométer környékén kezdődnek majd. Ezúttal azonban tévedett, már a 16. kilométernél alacsony pulzus mellett is görcsölt, savasodott és ami még rosszabb, elkezdett szédülni és amellett, hogy nagyon melege volt, rázni kezdte a hideg is. Korábbi versenyeken soha nem tapasztalt még csak hasonlót sem. Amikor már nagyon szédült és attól félt, hogy elesik, bele-bele sétált 150-200 métert, aztán amikor szervezete úgy-ahogy megnyugodott, folytatta a futást. Összesen mintegy 40 percet sétált és többre nem is nagyon lett volna ideje, mivel a Budapest Maratonnak öt és fél óra a szintideje, Tibi pedig végül 5 óra 28 perces idővel, tehát még éppen szintidőn belül teljesítette a távot, pedig sokszor annyira nehéz volt, hogy megfordult a fejében, nem fog menni. Ő azonban nem adta fel, miközben a közel hét és félezer indulóból több mint kétezren megtették. Tibinek óriási segítséget jelentett a szurkolók biztatása, amellyel újra és újra sikerült kizökkentenie magát a holtpontokról, így mindig tudott jönni még egy lépés, olyannyira, hogy ha kellett volna, futott volna tovább is, de nem kellett, a 42,2 kilométer éppen elég volt.
A gondokat természetesen a ruha okozta, azzal, hogy be volt zárva a teste és nem tudott párologtatni, extrém terhelés érte a szervezetét. Beszédes adat, hogy a szokásos mennyiség (óránként egy liter) dupláját itta meg a verseny alatt. Miután célba ért és megszabadult a tűzoltóruhától – ahogyan az egy ultrafutóhoz illik egy maratoni táv után – nagyon gyorsan regenerálódott. Tibi minden versenyét igyekszik úgy teljesíteni, hogy közben mindent kiadjon magából, ez megtörtént ezúttal is, vagyis ennél jobb eredményre úgy érzi, nem lett volna képes.
Tibinek több extrém hosszúságú (200 kilométer fölötti táv) és sokáig tartó (15-20 órás) futása van, mégis a most vasárnapi maraton bekerült nála a TOP3-ba. Ezúttal ugyanis nem magáért, hanem egy nemesebb cél miatt szállt versenybe, ami akkora pluszt adott, amit nehéz szavakba önteni. Mint ismert, Tibi – aki maga is örökbefogadó szülő – futásával az örökbefogadást szerette volna népszerűsíteni, emellett azokért a gyermekekért is küzdött, akiknek nem adatik meg, hogy családban nőhessenek fel, ezért mindenkit – akit megérint a gyermekotthonok lakóinak sorsa – arra kért, hogy jelképesen fogadjon örökbe egy kilométert és támogassa adományával a Gólyafészek Gyermekotthont. Mint megtudtuk, végül nagyjából negyedmillió forint gyűlt össze, de a verseny vége koránt sem jelenti azt, hogy a Tibi által támogatott egyesület ne fogadna boldogan adományokat továbbra is.
Pro Juventute Egyesület
Számlaszám: 11747006-20170356
Közlemény: Gólyafészek Gyermekotthon