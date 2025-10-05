1 órája
Eladó levegő és félig megrágott szendvics: a 3 legabszurdabb Marketplace hirdetés
Az internet tele van furcsa eladó tárgyakkal — az internetes piactereket pedig hívhatnánk a pokol kincsesládájának is. Összegyűjtöttük a legabszurdabb, legviccesebb hirdetéseket, amelyekre legszívesebben rákérdeznél: „komolyan gondolja a tulaj?” Íme az három legjobb Marketplace hirdetés!
A Facebook Marketplace hirdetések időnként tökéletes tükrei az internetnek: néha kreatívak, néha kétségbeejtőek és pofátlanok. A legtöbb ilyen posztnál nyilván nincs élő eladási szándék, a hirdető nem akart mást, csak röhögést kiváltani. Bár a szemlélet néha furcsa, az biztos, hogy az emberi találékonyság határtalan.
Vicces Marketplace hirdetések
1) A félbevágott / félig megevett szendvics
A New York Post szúrta ki: volt, aki 1 millió dollárért is megpróbálta eladni a félig megevett szendvicsét, kiemelve, hogy annak állapota „very crispy” azaz nagyon ropogós. Nem kételkedünk benne, hogy finom lehetett, bár egy milliót nem nagyon ér meg...illetve felmerül a kérdés: ha ennyire finom, miért hagyta félbe a kedves eladó? Indokolás? Nincs. A történet mindenesetre jól mutatja, mennyire széles spektruma van annak, amit az emberek hajlandók piacra dobni.
3) „Eladó: ex-menyasszonyi ruha” — a leírás, ami jobb, mint a reality-sorozat
A nemzetközi médiában is nagy visszhangot kapott az eset, amikor egy dühös vőlegény akart megszabadulni ex-menyasszonya esküvői ruhájától. Valószínűleg csúnya volt a szakítás, ugyanis a ruha mérete: kövér címszóval rakta ki a hirdetést és további válogatott "kedvességekkel" illette a nőt, ami végül nem lett a felesége. Kirohanását azzal zárta, hogy szerinte a ruha 12-es méretű, de mivel az ex hajlamos a hazudozásra, így lehet, hogy 14-es vagy 16-os méretű is.
3) „100% organikus levegő” (befőttesüvegben)
Van, aki pénzt kér azért, hogy levegőt adjon el neked, méghozzá „100% organikus” jelzővel, befőttesüvegbe zárva. Ez az a típusú hirdetés, ahol egyszerre nevetsz és csodálkozol: vajon gyermekkorból maradt-e meg a lelkesedés, vagy ez egy performansz? Az ilyen „air for sale” posztok rendszeresen visszatérnek a netes válogatások listáira- ahogy például itt is láthatjuk.