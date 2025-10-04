Csőtörés a Markusovszky-kórházban: Magyar Péter botrányt kreált volna, Takács Péter lehiggasztotta

"A Mekk Elek életműdíjas Péter Magyar tengeralattjárós - vörös grófnős egészségügyi konferenciájának kudarca után biztos voltam benne, hogy megint egy kórház rovására próbál majd botrányt kreálni. Meg is érkezett a menetrendszerű terelő akció, most éppen Szombathelyről" - írta szombat délutáni Facebook-posztjában Takács Péter a Markusovszky-kórházat ért támadásra reagálva. Annak előzményéhez hozzátartozik: az egészségügyért felelős államtitkár szombaton reggel a Tisza Párt egészségügyi konferenciájának szervezéséről írt kritikus véleményt, rámutatva arra: az ellenzéki párt egy konferenciát sem tud sikerrel megrendezni.

A Markusovszky-kórház 8 telephelyéből egyet, több mint 1000 betegből mindössze 90 beteget érintett a vízszolgálatás ideiglenes hiánya

Fotó: VN-Archív/CSG

Kínos baki a Tisza Pártnál: Andrássy Ilona helyett Katinkát emelték föl

Történt ugyanis, hogy a TISZA egészségügyi programjának egyik "ékkövét", a szakdolgozók lekenyerezésére hivatott, 15 milliárd forint kerettel meghirdetni kívánt programot sikerült rossz Andrássy lányról elnevezni. Aki ugyanis országos főápolóként dolgozott az első világháború alatt, Andrássy ILONA volt - írta bejegyzésében Takács Péter, hozzátéve:

Helyette Magyar Péter a vörös grófnőt, a sztálinista nézeteiről híres KATINKÁT emelte piedesztálra, aki Károlyi Mihály, a magyar NÉPKÖZTÁRSASÁG első miniszterelnöke, majd köztársasági elnökének felesége volt. (Mondjuk Magyar Péter nézeteit ismerve, még az is lehet, hogy nem tévedés történt...) És ez nem egy hirtelen előkapott ötlet, hanem elmondásuk alapján TÖBBSZÁZ szakértő, hónapok óta dolgozott rajta... Mit ne mondjak, parádésan sikerült!

- fejtette ki véleményét Takács Péter szombat reggeli posztjában.

Magyar Péter közösségi oldalán reagált a szombathelyi Markusovszky-kórházat is megemlítve: "A szombathelyi Markusovszky Kórház egy részében 4 napja nincs ivóvíz. Eközben Takács Péter a Facebookon gyűlölködik és uszít, valamint a háziorvosokat gyalázza" - közölte.

Takács Péter szombat délután újabb posztot tett közzé, amiben Magyar Péternek azt üzente:

"Tudod, Péter, azt szeretem benned legjobban, hogy ha valamit a jó képességeiddel rendesen elszúrsz, azonnal valamilyen kórházi "botránnyal" akarsz terelni" - kezdte bejegyzését, majd később úgy folytatta: "Szóval te egy csőtörés elhárítása után mindenféle mintavételezés nélkül újranyitnád a vizet egy kórházban, Mekk mester Mit neked betegbiztonság! A kórházakat is olyan éles elmével irányítanád, mint a REPTERET!?"