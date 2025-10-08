Elbontották az állványzatot: gyönyörű lett az egykori Takáts-ház Szombathelyen - fotók

Az MCC úgy alakítja át az épületet, hogy közben megőrzi annak műemlék jellegét, és közösségi értéket teremt - olvasható az intézmény közösségi oldalán szeptemberben közzétett beszámolójában. Hozzáteszik: a megújulás nemcsak külsőségekben, hanem a belső rendszerekben is megmutatkozik: a padlástérbe már beemelték a hővisszanyerős, energiatakarékos szellőzőberendezéseket, ezek biztosítják majd a friss levegőt, a gazdaságos üzemeltetést, és hozzájárulnak a zöldebb működéshez. A modern gépészeti megoldások révén az épület a 21. századnak megfelelő központtá válik. Ezt követően tudja a kivitelező befejezni a tetőszerkezet felújítását.

Néhány év múlva Szombathely lakói ismét büszkén tekinthetnek az épületre – nemcsak városképi, hanem közösségi értékként is. Hiszen az épület nyitva áll majd a vármegye polgárai előtt is: nyilvános rendezvények, konferenciák, beszélgetések, kulturális és közéleti programok várják majd az érdeklődőket - írják.

A munkálatok várhatóan 2026 nyár végére fejeződnek be. A tervek szerint a 2026/27-es tanévet már itt kezdhetik meg a diákok.