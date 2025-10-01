Gyász
36 perce
Elhunyt a magyar primadonna
A Budapesti Operettszínház mély fájdalommal tudatja, hogy 2025. szeptember 30-án, életének 91. évében elhunyt Medgyesi Mária primadonna, Jászai Mari-díjas színművésznő, rendező, a teátrum örökös tagja.
Medgyesi Mária 1966 óta volt társulatunk meghatározó művésze. Kiemelkedő drámai és operettszerepeivel, valamint tanári hivatásával generációkat formált, és életművével maradandó értéket hagyott hátra a magyar színházi kultúrában - közölte a Budapesti Operettszínház.
A Budapesti Operettszínház saját halottjának tekinti Medgyesi Máriát, emlékét kegyelettel őrzi.
