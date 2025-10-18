október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Klímanyertesek - már nálunk is áttelelnek

21 perce

Hogyan mentsük mediterrán növényeinket a kertben a mínuszok elől?

Címkék#teleltetés#Józsa Katalin#növény#fagy#mediterrán

A következő napokban visszatérnek az éjszakai fagyok - olvashatjuk az őszi hírekben. Józsa Katalin kertészmérnököt kérdeztük, milyen óvintézkedéseket tehetünk a mediterrán növények fagyvédelme érdekében? A klíma változásának köszönhetően ma már sok áttelel közülük a mi vidékünkön is.

Merklin Tímea
Hogyan mentsük mediterrán növényeinket a kertben a mínuszok elől?

Fotó: Merklin Tímea

Az őszi hírek egyik fegyverténye a HungaroMet tájékoztatása szerint, hogy a következő napokban visszatérnek az éjszakai fagyok. Mentsük tehát a kertben, ami menthető. Józsa Katalin kertészmérnök, az egyik herényi kertészet ügyvezetője – aki 800 féle növényt nevel  –  elmondta: a klímaváltozás árnyoldala, hogy szárazság van, kevés eső, a napsütéses órák, a hőségnapok száma megnövekedett; de vannak „klímanyertes” növények, amelyek olyan értelemben nyertesei a klímaváltozásnak, korábban egynyáriként ismertük őket, amik nem telelnek át, ehhez képest vannak olyan fás szárú és lágyszárú mediterrán növények, amelyek „beszivárogtak” hozzánk délről, és most már gond nélkül átvészelik, sőt jól bírják az enyhe teleket. 

mediterrán növények
Józsa Katalin népszerű mediterrán növényeket mutatott, amik ma már áttelelnek. Ez a spanyol küllőrojt. Fotó: Merklin Tímea

Népszerű a díszgyertya, az ernyős verbéna, divat olajfát ültetni

–  Nagyon népszerű  –  sokan kiültetik a kertbe  –  az évelő díszgyertya (gaura) és az ernyős verbéna. Az emberek gyakran járnak a Mediterráneumban, hoznak növényeket; korábban is hoztak, csak nem tudták átteleltetni. Például korábban a leanderek egynyári díszítésre szolgáltak, nehéz volt átteleltetni, most bírják. Vagy például divat lett olajfát ültetni a kertben, ez korábban elképzelhetetlen volt, hogy kibírja a telet. A pálmák között is van olyan, ami ma már áttelel ezen az éghajlaton. 

mediterrán növények
A mediterrán növényeket télen is kell öntözni - hívja fel a figyelmet Józsa Katalin. Ez az őszi zsálya. Fotó: Merklin Tímea

A kint teleltetett mediterrán növények gyökerét vastag mulccsal kell védeni

– Ami nem dézsában van, és nem lehet bevinni, mínusz öt fokig jól bírja kint is. Mindig a gyökereket kell védeni, letakarni körben vastag mulccsal (lombokból, szalmából, fakéregből képezhetünk szigetelő réteget), hogy ott a talaj kevésbé fagyjon át. Ha cserépben van, azt tegyük egy nagyobb cserépbe, és a köztes helyet töltsük ki, béleljük ki hőszigetelő anyaggal. A füge, a pálma ma már nálunk is sok helyen ki van ültetve, télen a lombozata elfagy, de tavasszal újra kihajt. A lombozatot is lehet védeni mínusz öt fok alatt: olyan telelő, növénytakaró fóliával, ami szellőzik; a gazdaboltokban lehet kapni ilyen szövetet - mondta Józsa Katalin. 

A klasszikus teleltetés, amit nagyanyáink is csináltak: a muskátli teleltetése fagymentes, világos helyen – jellemzően lépcsőházakban, pincékben. Ugyanezzel a technikával lehet megóvni például az enciánt, a kumkvatot (aminek pici, ehető mandarintermése van), citromfát. A banánfa télálló; a lombja elfagy, visszaszárad télen, de tavasszal újra kihajt. 

mediterrán növények
A mediterrán növények mínusz öt fokig bírják a téli hónapokat, e hőmérséklet alatt fagyvédelem szükséges. Józsa Kata kezében  egy cserép Afrikai Szerelemvirág (Agapanthus) – teleltetést igénylő mediterrán növény. Fotó: Merlin Tímea

A mediterrán éghajlaton csapadékos a tél, de nálunk nem, ezért öntözni kell

Józsa Katalintól arra is felhívja a figyelmet: öntözni télen is kell, ha nincs csapadék; általában kéthetente, hogy a növényeknek legyen téli innivaló. A mediterrán éghajlaton csapadékos a tél, de csak a meleg jött át hozzánk, az nem, hogy itt is többet esne az eső. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu