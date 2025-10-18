Hogyan mentsük mediterrán növényeinket a kertben a mínuszok elől?

Az őszi hírek egyik fegyverténye a HungaroMet tájékoztatása szerint, hogy a következő napokban visszatérnek az éjszakai fagyok. Mentsük tehát a kertben, ami menthető. Józsa Katalin kertészmérnök, az egyik herényi kertészet ügyvezetője – aki 800 féle növényt nevel – elmondta: a klímaváltozás árnyoldala, hogy szárazság van, kevés eső, a napsütéses órák, a hőségnapok száma megnövekedett; de vannak „klímanyertes” növények, amelyek olyan értelemben nyertesei a klímaváltozásnak, korábban egynyáriként ismertük őket, amik nem telelnek át, ehhez képest vannak olyan fás szárú és lágyszárú mediterrán növények, amelyek „beszivárogtak” hozzánk délről, és most már gond nélkül átvészelik, sőt jól bírják az enyhe teleket.

Józsa Katalin népszerű mediterrán növényeket mutatott, amik ma már áttelelnek. Ez a s panyol küllőrojt. Fotó: Merklin Tímea

Népszerű a díszgyertya, az ernyős verbéna, divat olajfát ültetni

– Nagyon népszerű – sokan kiültetik a kertbe – az évelő díszgyertya (gaura) és az ernyős verbéna. Az emberek gyakran járnak a Mediterráneumban, hoznak növényeket; korábban is hoztak, csak nem tudták átteleltetni. Például korábban a leanderek egynyári díszítésre szolgáltak, nehéz volt átteleltetni, most bírják. Vagy például divat lett olajfát ültetni a kertben, ez korábban elképzelhetetlen volt, hogy kibírja a telet. A pálmák között is van olyan, ami ma már áttelel ezen az éghajlaton.

A mediterrán növényeket télen is kell öntözni - hívja fel a figyelmet Józsa Katalin. Ez az őszi zsálya. Fotó: Merklin Tímea

A kint teleltetett mediterrán növények gyökerét vastag mulccsal kell védeni

– Ami nem dézsában van, és nem lehet bevinni, mínusz öt fokig jól bírja kint is. Mindig a gyökereket kell védeni, letakarni körben vastag mulccsal (lombokból, szalmából, fakéregből képezhetünk szigetelő réteget), hogy ott a talaj kevésbé fagyjon át. Ha cserépben van, azt tegyük egy nagyobb cserépbe, és a köztes helyet töltsük ki, béleljük ki hőszigetelő anyaggal. A füge, a pálma ma már nálunk is sok helyen ki van ültetve, télen a lombozata elfagy, de tavasszal újra kihajt. A lombozatot is lehet védeni mínusz öt fok alatt: olyan telelő, növénytakaró fóliával, ami szellőzik; a gazdaboltokban lehet kapni ilyen szövetet - mondta Józsa Katalin.