Hogyan mentsük mediterrán növényeinket a kertben a mínuszok elől?
A következő napokban visszatérnek az éjszakai fagyok - olvashatjuk az őszi hírekben. Józsa Katalin kertészmérnököt kérdeztük, milyen óvintézkedéseket tehetünk a mediterrán növények fagyvédelme érdekében? A klíma változásának köszönhetően ma már sok áttelel közülük a mi vidékünkön is.
Fotó: Merklin Tímea
Az őszi hírek egyik fegyverténye a HungaroMet tájékoztatása szerint, hogy a következő napokban visszatérnek az éjszakai fagyok. Mentsük tehát a kertben, ami menthető. Józsa Katalin kertészmérnök, az egyik herényi kertészet ügyvezetője – aki 800 féle növényt nevel – elmondta: a klímaváltozás árnyoldala, hogy szárazság van, kevés eső, a napsütéses órák, a hőségnapok száma megnövekedett; de vannak „klímanyertes” növények, amelyek olyan értelemben nyertesei a klímaváltozásnak, korábban egynyáriként ismertük őket, amik nem telelnek át, ehhez képest vannak olyan fás szárú és lágyszárú mediterrán növények, amelyek „beszivárogtak” hozzánk délről, és most már gond nélkül átvészelik, sőt jól bírják az enyhe teleket.
Népszerű a díszgyertya, az ernyős verbéna, divat olajfát ültetni
– Nagyon népszerű – sokan kiültetik a kertbe – az évelő díszgyertya (gaura) és az ernyős verbéna. Az emberek gyakran járnak a Mediterráneumban, hoznak növényeket; korábban is hoztak, csak nem tudták átteleltetni. Például korábban a leanderek egynyári díszítésre szolgáltak, nehéz volt átteleltetni, most bírják. Vagy például divat lett olajfát ültetni a kertben, ez korábban elképzelhetetlen volt, hogy kibírja a telet. A pálmák között is van olyan, ami ma már áttelel ezen az éghajlaton.
A kint teleltetett mediterrán növények gyökerét vastag mulccsal kell védeni
– Ami nem dézsában van, és nem lehet bevinni, mínusz öt fokig jól bírja kint is. Mindig a gyökereket kell védeni, letakarni körben vastag mulccsal (lombokból, szalmából, fakéregből képezhetünk szigetelő réteget), hogy ott a talaj kevésbé fagyjon át. Ha cserépben van, azt tegyük egy nagyobb cserépbe, és a köztes helyet töltsük ki, béleljük ki hőszigetelő anyaggal. A füge, a pálma ma már nálunk is sok helyen ki van ültetve, télen a lombozata elfagy, de tavasszal újra kihajt. A lombozatot is lehet védeni mínusz öt fok alatt: olyan telelő, növénytakaró fóliával, ami szellőzik; a gazdaboltokban lehet kapni ilyen szövetet - mondta Józsa Katalin.
A klasszikus teleltetés, amit nagyanyáink is csináltak: a muskátli teleltetése fagymentes, világos helyen – jellemzően lépcsőházakban, pincékben. Ugyanezzel a technikával lehet megóvni például az enciánt, a kumkvatot (aminek pici, ehető mandarintermése van), citromfát. A banánfa télálló; a lombja elfagy, visszaszárad télen, de tavasszal újra kihajt.
A mediterrán éghajlaton csapadékos a tél, de nálunk nem, ezért öntözni kell
Józsa Katalintól arra is felhívja a figyelmet: öntözni télen is kell, ha nincs csapadék; általában kéthetente, hogy a növényeknek legyen téli innivaló. A mediterrán éghajlaton csapadékos a tél, de csak a meleg jött át hozzánk, az nem, hogy itt is többet esne az eső.
