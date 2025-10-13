Meggyeskovácsi: dal, mosoly és szeretet az Idősek napján

Meggyeskovácsi október 10-én este ünneplőbe öltözött: a Pavlics Közösségi Színtéren tartották az idei Idősek napja rendezvényét, amelyet a Meggyeskovácsi Fejlődéséért Közalapítvány szervezett. A programra minden 65 év feletti nyugdíjast meghívtak, és közel negyvenen el is fogadták a meghívást, hogy együtt töltsenek egy felejthetetlen estét a falu közösségével.

Meggyeskovácsiban az időseket ünnepelték

Fotó: Varga Tibor

Idősek napi ünnepség Meggyeskovácsiban: mosolyok és meghatottság

Az eseményt Kondora Tihamér polgármester szívhez szóló köszöntője nyitotta meg, aki méltatta az idősek életútját, munkáját és példamutató kitartását. A rendezvény megható pillanata volt, amikor Szilágyi-Varga Diána énekesnő lépett színpadra – előadásával nemcsak elvarázsolta a közönséget, hanem közös éneklésre is hívta őket. A dalok és a nevetés igazi közösségi élménnyé formálták az estét.

A jó hangulatot mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 17 órakor kezdődő ünnepség egészen 22 óráig tartott. A Pavlics Közösségi Színtér, amelyet a nyáron avattak fel, ismét bebizonyította, hogy méltó otthona a falu rendezvényeinek. Az est végére mindenki mosollyal az arcán tért haza – hálásan azért, hogy egy ilyen összetartó közösség tagja lehet.