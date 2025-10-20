október 20., hétfő

Egy sírás, amit nem hallott meg senki

Hosszú időre a rácsok mögé kerül a kéthetes gyermekét majdnem megölő vasi anya

Címkék#szombathely#szombathelyi törvényszék#életveszély#vádemelés#kislány

A Győri Fellebbviteli Főügyészség büntetése helybenhagyását indítványozta annak az anyának, aki majdnem megölte a kislányát.

A tényállás szerint a nő és az élettársa kapcsolatából 2024. március 23-án egy egészséges kislány született. Miután a kórházból hazamentek, az anyát egyre jobban idegesítette a gyermek sírása, ezért először csak kiabált vele, majd bántalmazta is, és majdnem megölte. Legalább három alkalommal hónaljánál fogva közepes erővel megrázta a síró kislányt, akinek a feje előre-hátra csapódott. Előfordult, hogy a síró csecsemő száját befogta, a hason fekvő gyermek fejét közepes erővel belenyomta a kiságy matracába, amitől koponyacsonttörést szenvedett. 

2024. április 9-én az anya észlelte, hogy a gyermeke aluszékonnyá, étvágytalanná vált, ezért a védőnő tanácsára másnap elvitte az orvoshoz, aki azonnal kórházba szállíttatta.

A vádlott bántalmazásától az alig kéthetes gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás megmentette. A megrázás következtében azonban a központi idegrendszere károsodott, emiatt soha nem lesz képes önmaga ellátására.

 Az anya élettársa látta a bántalmazást, illetve annak nyomait a gyermeken, észlelte a kislány állapotának romlását, azonban nem tett semmit, ezért őt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt, jogerősen, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A Szombathelyi Törvényszék a vádlottat maradandó fogyatékosságot, életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, szülői felügyeleti jogát megszüntette.

 Az ítélet ellen a vádlott és a védője enyhítésért fellebbeztek.

 A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetés szükséges, enyhítése nem indokolt. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik - tudatta a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

 

