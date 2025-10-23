Megszívatták a rendőrök a Fradi szurkolókat, ezt lépte a magyar külügyminiszter

Bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát a szomszédos országba - írta a tárcát vezető Szijjártó Péter csütörtökön a Facebookon. A miniszter felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a szurkolókat, akik az esti Ferencváros-FC Salzburg futballmérkőzésre tartottak.

A Fradi szurkolók egy csoportja

"Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál" - emelte ki. "Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat" - tájékoztatott.

Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!

- tette hozzá.

Előzmény:

A fradi.hu közleménye alapján a kisalfold.hu írt arról, hogy "a Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg–FTC labdarúgó UEFA Európa-liga-főtábla mérkőzésre igyekvő ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar-osztrák határról."