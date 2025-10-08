1 órája
Megszorítások jöhetnek Ausztriában!
Több milliárd eurót szeretne megspórolni az osztrák kormány, emiatt számos területen veszik el a kedvezményeket, félő, hogy idővel a szociális juttatásokhoz is hozzányúlnak.
További megszorítások várhatók Ausztriában, hiszen az EU-s deficit eljárás közelében van az ország, miután a költségvetési hiány 2024-ben elérte a GDP 4,7 százalékát, vagyis jóval meghaladta az uniós 3 százalékos határt – áll abban a videóban, amit a ahazanemelado elnevezésű TikTok csatornára töltöttek fel néhány nappal ezelőtt.
Az uniós túlzottdeficit-eljárás (Excessive Deficit Procedure, EDP) egy uniós szabályozás, amely akkor indítható, ha egy tagállam túllépi a GDP 3%-át meghaladó költségvetési hiányát vagy a GDP 60%-át meghaladó adósságszintjét. Az eljárás célja, hogy a tagállam korrigálja a túlzott hiányt.
A videó feltöltője szerint, a következő évek sem ígérnek sokkal jobbat, 2025-ben és 2026-ban is 4,2-4,4 százalékos deficitet jeleznek előre, ezért Brüsszel már lépéseket tett az eljárás megindítására, a kormány válasza pedig megszorítások és adóemelések sorozata. 2025-ben 6,3 milliárd, 2026-ban pedig már 8,7 milliárd eurót spórolnának meg.
A megszorítások visszavethetik Ausztria gazdasági fejlődését is
Új terheket vetnek ki a dohányra, a szerencsejátékra, ingatlanügyletekre, a bankokra és még a szélenergia termelés profitjára is. Emellett megszűnik a klímabónusz, eltörlik a napelemes áfakedvezményt, vagyis kevesebb támogatás jut a zöld átállásra. Mindez rövidtávon enyhítheti a költségvetési nyomást, de a lakosság és a vállalkozások érzik majd meg igazán. Kérdés, hogy hosszú távon nem vetik-e vissza ezzel a gazdasági növekedést is. Sokat gondolkoznak azon, hogy a szociális juttatásokat vágnák vissza, viszont ezt a parlamentben egyelőre még nem sikerült keresztül vinni, azonban könnyen lehet, hogy ez lesz a következő lépés, ha nem tudnak valamit kitalálni.
Magyarországon a költségvetési hiány az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:
- 2023: 5018 milliárd forint volt a hiány, ami a GDP 6,7 százaléka.
- 2024: 4090 milliárd forint volt a hiány, ami a GDP 5,0 százaléka
- 2025: előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor első féléves hiánya, míg a negyedévben 480 milliárd forint többlet keletkezett, ami a GDP 2,2 százaléka. Legutóbb nyolc évvel ezelőtt, 2017 első negyedévében volt ennél magasabb a GDP-arányos adat. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 234 milliárd forinttal, GDP-arányosan 1,4 százalékponttal lett kedvezőbb – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból.
Szörnyű hajóbaleset történt reggel Ausztriában, nagy erőkkel keresnek egy embert a Murában
Ezért van szükség az új határellenőrzésre, ez az Ausztriába ingázókat is érinti