Megújult a konyha Csepregen

A közétkeztetést ellátó vállalakozás, az Atroplusz Kft. vállalta, hogy saját forrásából korszerűsíti a csepregi konyháját. Ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, kényszermegoldások is kellettek, ugyanis az étkeztetést folyamatosan biztosította, így előbb a tálalókonyhát újították fel.

Horváth Zoltán polgármester, Dienes Eszter önkormányzati képviselő, valamint Kóbor Attila, tulajdonos ügyvezető igazgató

Aztán nyári leállás alatt gőzerővel el is végezték a szükséges munkákat, az étkeztetés a szeptemberi iskola, illetve óvoda kezdés óta zavartalanul üzemel. Az ételekre eddig panasz nem érkezett. Nyugtázta mindezt a napokban tartott helyszíni bejáráson Horváth Zoltán polgármester, Dienes Eszter önkormányzati képviselő, valamint Kóbor Attila tulajdonos, ügyvezető igazgató. Megtudtuk: megújultak a belső terek, a villamos hálózat, valamint kicserélték a vízvezetéket is.

Horváth Zoltán lapunknak elmondta, jó a kapcsolat a város az az étkeztetést ellátó cég kötött. Bármikor megkeresték őket az egyes városi rendezvények kapcsán, mindig biztosították a főzéshez szükséges eszközöket, sőt, ha kellett még szakácsot is.

A csepregi közétkeztetést érintő fontos változás, hogy a térítési díjakat nem utólag, hanem előre kel befizetni.