október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közétkeztetés

2 órája

Megújult a konyha Csepregen

Címkék#csepreg#Horváth Zoltán#konyha

Csepregen a közétkeztetést ellátó cég vállalta a helyi konyha teljes felújítását. Azt, hogy milyen lett az átalakítás a napokban Horváth Zoltán polgármester is megtekintette.

Horváth László

A közétkeztetést ellátó vállalakozás, az Atroplusz Kft. vállalta, hogy saját forrásából korszerűsíti a csepregi konyháját. Ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, kényszermegoldások is kellettek, ugyanis az étkeztetést folyamatosan biztosította, így előbb a tálalókonyhát újították fel. 

Horváth Zoltán polgármester, Dienes Eszter önkormányzati képviselő, valamint Kóbor Attila, tulajdonos ügyvezető igazgató

Aztán nyári leállás alatt gőzerővel el is végezték a szükséges munkákat, az étkeztetés a szeptemberi iskola, illetve óvoda kezdés óta zavartalanul üzemel. Az ételekre eddig panasz nem érkezett. Nyugtázta mindezt a napokban tartott helyszíni bejáráson Horváth Zoltán polgármester, Dienes Eszter önkormányzati képviselő, valamint Kóbor Attila tulajdonos, ügyvezető igazgató. Megtudtuk: megújultak a belső terek, a villamos hálózat, valamint kicserélték a vízvezetéket is.

Horváth Zoltán lapunknak elmondta, jó a kapcsolat a város az az étkeztetést ellátó cég kötött. Bármikor megkeresték őket az egyes városi rendezvények kapcsán, mindig biztosították a főzéshez szükséges eszközöket, sőt, ha kellett még szakácsot is.

A csepregi közétkeztetést érintő fontos változás, hogy a térítési díjakat nem utólag, hanem előre kel befizetni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu