Megújult környezet, régi szenvedély Átadták a büki horgásztavat

Horgászversennyel adták át a felújított horgásztavat Bükön. Mint azt dr. Németh Sándor polgármester elmondta, a tó mellett elvezető út a közelmúltban aszfalt borítást kapott, az önkormányzat saját fejlesztéseként parkolókat alakított ki, valamint megújult a közvilágítás is. Ugyancsak a városi beruházás részeként végezték el a rézsű- és a stégjavítását, illetve lépcsőket alakította ki.

A díjakat dr. Németh Sándor polgármester (középen), Németh Balázs a horgászegyesület jelenlegi, valamint Szabó József korábbi elnök adta át.