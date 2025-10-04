Megyei Diáksport Nap hagyományosan, nagy sikerrel, népes létszámmal - fotók, videó

Már a 25. alkalommal rendezték meg Megyei Diáksport Napot ezúttal 650 diák részvételével!

Megyei Diáksport Nap - díjkiosztó.

Fotó: VN/Pálóczi László

Megyei Diáksport Nap - hagyományosan

A Vas Vármegyei Diáksport Egyesület a hagyományoknak megfelelően Ostffyasszonyfán a Pannónia Ringen rendezte meg a jubileumi, 25. Megyei Diáksport Nap és Aradi Vértanúk Emlékversenyt. A rendezvényen a vármegye számos településéről - így Kőszegtől Szentgotthárdig, Celldömölktől Püspökmolnáriig - összesen 21 iskola képviseltette magát közel 650 tanulóval és úgy 250 felnőtt kísérővel, pedagógusal, szülővel.

A kerékpáros- és futóversenyeket színesítette a Celldömölki Rendőrkapitányság kerékpáros ügyességi vetélkedője. A megnyitón pedig ünnepi műsort adott az Ostffyasszonyfai Általános Iskola tanulói csapata.

Gagyi Levente, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagja is szurkolt a megyei sportnap résztvevőinek az ostffyasszonyfai pályán

Fotó: VN

Köszöntőt mondott Gagyi Levente, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagja, aki közösségi oldalán videót is közzétett a hagyományos sporteseményről, mellé azt írta:

A diáksport kiemelten fontos, mert nemcsak a testi-lelki egészséget erősíti, hanem a közösségépítést és a jövő nemzedék fejlődését is szolgálja. Hajrá fiatalok!

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Kiss Sándor, a Pannónia-Racing Kft. ügyvezető igazgatója; Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója; Ács Attila, Ostffyasszonyfa község polgármestere; Nagy Zoltán, Celldömölk város alpolgármestere; Hencz Kornél, Celldömölk város tanácsnoka; Farkas Gábor, Celldömölk város jegyzője; Pálóczi László, a Vas Vármegyei Diáksport Egyesület elnöke.