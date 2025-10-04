1 órája
Megyei Diáksport Nap hagyományosan, nagy sikerrel, népes létszámmal - fotók, videó
Diákok lepték el a Pannónia Ringet. Nagy sikerrel zajlott le a hagyományos Megyei Diáksport Nap.
Már a 25. alkalommal rendezték meg Megyei Diáksport Napot ezúttal 650 diák részvételével!
Megyei Diáksport Nap - hagyományosan
A Vas Vármegyei Diáksport Egyesület a hagyományoknak megfelelően Ostffyasszonyfán a Pannónia Ringen rendezte meg a jubileumi, 25. Megyei Diáksport Nap és Aradi Vértanúk Emlékversenyt. A rendezvényen a vármegye számos településéről - így Kőszegtől Szentgotthárdig, Celldömölktől Püspökmolnáriig - összesen 21 iskola képviseltette magát közel 650 tanulóval és úgy 250 felnőtt kísérővel, pedagógusal, szülővel.
A kerékpáros- és futóversenyeket színesítette a Celldömölki Rendőrkapitányság kerékpáros ügyességi vetélkedője. A megnyitón pedig ünnepi műsort adott az Ostffyasszonyfai Általános Iskola tanulói csapata.
Köszöntőt mondott Gagyi Levente, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagja, aki közösségi oldalán videót is közzétett a hagyományos sporteseményről, mellé azt írta:
A diáksport kiemelten fontos, mert nemcsak a testi-lelki egészséget erősíti, hanem a közösségépítést és a jövő nemzedék fejlődését is szolgálja. Hajrá fiatalok!
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Kiss Sándor, a Pannónia-Racing Kft. ügyvezető igazgatója; Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója; Ács Attila, Ostffyasszonyfa község polgármestere; Nagy Zoltán, Celldömölk város alpolgármestere; Hencz Kornél, Celldömölk város tanácsnoka; Farkas Gábor, Celldömölk város jegyzője; Pálóczi László, a Vas Vármegyei Diáksport Egyesület elnöke.
Vármegyei Diáksport NapFotók: VN
Megyei Diáksport Nap - eredmények
- Kerkékpár, I. korcsoport, fiú: 1. Németh Eliot (Répcelak-Móra), 2. Ács Benedek (Ostffyasszonyfa), 3. Kovács Ábel (Répcelak-Móra). Lány: 1. Kövesdi Zorka (Répcelak-Móra), 2. Horváth Rozina (Sárvár-Nádasdy), 3. Szabó Mira (Ostffyasszonyfa). II. korcsoport, fiú: 1. Kovács Gergő (Répcelak-Móra), 2. Németh Márton (Bő), 3. Seregély Milán (Répcelak-Móra). Lány: 1. Bozzay Zsófia (Kőszeg-Árpádházi), 2. Lintner Ivett (Kőszeg-Árpádházi), 3. Horváth Karolina (Kőszeg-Árpádházi). III. korcsoport, fiú: 1. Gurisatti Ádám (Kőszeg-Árpádházi), 2. Tislerics Milán (Kőszeg-Árpádházi), Csmpesz Ábel (Sárvár-Nádasdy). Lány: 1. Budai Panna Léna (Püspökmolnári-Prinz), 2. Anton Jázmin Nóra (Püspökmolnári-Prinz). 3. Lintner Zsófia (Kőszeg-Árpádházi). IV. korcsoport, fiú: 1. Dán Ábel (Kőszeg-Árpádházi), 2. Tőke Márton (Sárvár-Nádasdy), 3. Tolnai Márk (Püspökmolnári-Prinz). Lány: 1. Kovács Petra (Répcelak-Móra), 2. Szabó Alexandra (Bő), 3. Villasenor-Babos Natália (Bő).
- Futás, I. korcsoport, fiú: Czizmadia Márk (Szentgotthárd-Szent Gotthárd), 2. Nagyváradi Csanád (Szeleste), 3. Réczeg Olivér (Szentgotthárd-Szent Gotthárd). Lány: 1. Zeller Elizabett (Szombathely-Gothard), 2. Balázs Olívia (Szombathely-Gothard), 3. Sipos Zsófia (Szentgotthárd-Szent Gotthárd). II. korcsoport, fiú: 1. Graszl Bence (Répcelak-Móra), 2. Szeli Máté (Répcelak-Móra), 3. Kóczán Noel László (Szentgotthárd-Szent Gotthárd). Lány: 1. Gömböcz Gerda (Rábapaty-Arany), 2. Bozzay Zsófia (Kőszeg-Árpádházi), 3. Vaspöri Adél (Szombathely-Gothard). III. korcsoport, fiú: 1 Gurisatti Ádám (Kőszeg-Árpádházi), 2. Imre Ádám (Vép-Hatos), 3. Péter Bálint (Szombathely-Gothard). Lány: 1. Daczó-Moórung Hanna (Sárvár-Gárdonyi), 2. Szeli Liza (Répcelak-Móra), 3. Takács Lili (Sárvár-Gárdonyi). IV. korcsoport, fiú: 1. Dán Ábel (Kőszeg-Árpádházi), 2. Szalai-Gyetkó Zoltán (Vép-Hatos), 3. Simon Dominik (Vép-Hatos). Lány: 1. Tar Boglárka (Sárvár-Gárdonyi), 2. Tamás Loretta (Celldömölki Városi), 3. Szabó Kíra Bianka (Celldömölk-Szent Benedek).