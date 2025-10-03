október 3., péntek

Gyász

2 órája

Csupaszív elnökétől búcsúzik a szombathelyi sportcsapat

Sportemberként és közösségi emberként is sokat tett azért, hogy a helyi kis- és amatőr sportélet mozgalmasabb és összetartóbb legyen.

Vaol.hu

Mély fájdalommal emlékezünk meg Bárdics Balázsról, aki korábban a Novo Sport csapat vezetőjeként nemcsak a pályán, de emberi tartásával is példát mutatott mindenkinek. A kupameccsünkön megtartott megemlékezés jelképe annak, hogy emlékét szívünkben tovább őrizzük... - olvasható a eSport Szombathely közösségi oldalán. 

mély fájdalommal
Mély fájdalommal emlékeznek meg Bárdics Balázsról
Forrás: eSport Szombathely

A búcsúzás így folytatódik: Bárdics Balázs neve a szombathelyi amatőr labdarúgásban jól ismert volt: korábban a Novo Sport csapat vezetőjeként tevékenykedett, és közösségi szerepvállalásával, szeretetteljes emberi hozzáállásával szerzett tiszteletet. Egyesületünk Tőle vette át a csapatot és jogutódként folytattuk megkezdett munkáját. Sportemberként és közösségi emberként is sokat tett azért, hogy a helyi kis- és amatőr sportélet mozgalmasabb és összetartóbb legyen.

Mély fájdalommal

Csapatunkkal a Városi Kispályás Kupa mérkőzése előtt 1 perces néma csenddel adóztuk Balázs emléke előtt, illetve gyertyát gyújtottunk kispadunknál és a szezonunk eredményeit Neki ajánljuk!

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
