Csupaszív elnökétől búcsúzik a szombathelyi sportcsapat

Mély fájdalommal emlékezünk meg Bárdics Balázsról, aki korábban a Novo Sport csapat vezetőjeként nemcsak a pályán, de emberi tartásával is példát mutatott mindenkinek. A kupameccsünkön megtartott megemlékezés jelképe annak, hogy emlékét szívünkben tovább őrizzük... - olvasható a eSport Szombathely közösségi oldalán.

Forrás: eSport Szombathely

A búcsúzás így folytatódik: Bárdics Balázs neve a szombathelyi amatőr labdarúgásban jól ismert volt: korábban a Novo Sport csapat vezetőjeként tevékenykedett, és közösségi szerepvállalásával, szeretetteljes emberi hozzáállásával szerzett tiszteletet. Egyesületünk Tőle vette át a csapatot és jogutódként folytattuk megkezdett munkáját. Sportemberként és közösségi emberként is sokat tett azért, hogy a helyi kis- és amatőr sportélet mozgalmasabb és összetartóbb legyen.

Csapatunkkal a Városi Kispályás Kupa mérkőzése előtt 1 perces néma csenddel adóztuk Balázs emléke előtt, illetve gyertyát gyújtottunk kispadunknál és a szezonunk eredményeit Neki ajánljuk!