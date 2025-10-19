október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lelki jólét

41 perce

Mentális egészség: mikor érdemes pszichológushoz fordulni?

Címkék#pszichológus#krízis#tünetek#stressz

Fogfájással, törött karral vagy influenzával magától értetődő módon megyünk szakemberhez. Vajon a mentális egészségünk is ilyen fontos, törődünk azzal is?

Gombos Kálmán

A mentális egészség éppolyan fontos, mint a testi jólét, mégis sokan halogatják a segítségkérést. Az élet kihívásai – stressz, veszteség, kapcsolati nehézségek – mind hatással lehetnek lelki egyensúlyunkra. Bár időnként mindannyian szembesülünk nehéz érzésekkel, nem mindig könnyű eldönteni, mikor van szükség szakember támogatására. A pszichológushoz fordulás nem gyengeség, hanem tudatos lépés az önismeret és a gyógyulás felé! Fontos felismerni, hogy a segítségkérés nem csak hogy megengedett, hanem sokszor elengedhetetlen is.

Mentális egészség: mikor érdemes pszichológushoz fordulni?
Törődjünk a mentális egészségünkkel is, ne hagyjuk az utolsó pillanatra a pszichológust!
Fotó: Shutterstock

A mentális egészség hiányának jelei és tünetei

  • Tartós szorongás tünetei, nyugtalanság vagy stressz: amikor a feszültség nem múlik el, és akadályozza a munkát, tanulást vagy a pihenést.
  • Hosszan tartó lehangoltság: amikor hetekig-hónapokig nincs örömérzet, motiváció, vagy állandó reménytelenséget érez valaki.
  • Teljesítményromlás: ha a koncentráció, memória vagy munkahelyi/iskolai teljesítmény jelentősen visszaesik.
  • Alvászavar, étkezési zavarok: ha ezek tartósan fennállnak, és nem magyarázhatók egyszerű életmódbeli változásokkal.
  • Viselkedési minták, amelyek akadályoznak: például halogatás, kényszeres szokások, függőségek.
  • Kapcsolati nehézségek: ismétlődő konfliktusok, kommunikációs problémák, amelyek megoldhatatlannak tűnnek.
  • Élethelyzeti krízisek: válás, gyász, pánikbetegség, munkahely elvesztése, kapuzárási pánik, költözés vagy más nagy változás feldolgozása.
  • Pánikrohamok, erős félelmek, esetleg önkárosító vagy öngyilkossági gondolatok jelennek meg.

A pszichológus segíthet abban, hogy jobban megértsük önmagunkat, feldolgozzuk a nehézségeket, és új megküzdési stratégiákat tanuljunk. Ha úgy érezzük, elakadtunk, túlterheltek vagyunk, vagy tartósan rossz a közérzetünk, érdemes szakemberhez fordulni. A lelki és mentális egészségbe fektetett idő és energia hosszú távon megtérül. Ne feledjük: a változás első lépése a felismerés és a bátorság, hogy segítséget kérjünk!

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu