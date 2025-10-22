Mentőhelikopter: Élet halál küszöbén a tinédzser lány - videó

Súlyos baleset történt kedd kora délután Sopronban. Mentőhelikopter is érkezett a sérülthöz, ami a Széchenyi téren szállt le, hogy átvegye a mentőautóval érkező sérültet. Az átemelés hosszú perceket vett igénybe - számoltunk be az esetről a kisalfold.hu tudósítására hivatkozva .

Lezuhant a diáklány - A drámai, súlyos baleset után mentőhelikopter érkezett Sopron belvárosába.

Forrás: VN

Mentőhelikopter - A kisalfold.hu információi szerint a lányt mélyaltatásban tartják . A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

