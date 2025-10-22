október 22., szerda

Összegzés



Mentőhelikopter: Élet halál küszöbén a tinédzser lány - videó

Itt a keddi hírösszefoglaló. Súlyos balesetben sérült egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter jött a diákért.

Vaol.hu

 Súlyos baleset történt kedd kora délután Sopronban. Mentőhelikopter is érkezett a sérülthöz, ami a Széchenyi téren szállt le, hogy átvegye a mentőautóval érkező sérültet. Az átemelés hosszú perceket vett igénybe - számoltunk be az esetről a kisalfold.hu tudósítására hivatkozva .  

mentőhelikopter
Lezuhant a diáklány - A drámai, súlyos baleset után mentőhelikopter érkezett Sopron belvárosába.
Forrás: VN

Mentőhelikopter - A kisalfold.hu információi szerint a lányt mélyaltatásban tartják. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Áramszünetre kell készülni az őszi szünetben Vas vármegye több településén is – mutatjuk, hol várható áramkimaradás!

Az E.ON csak a halaszthatatlan, vagy az oktatási intézményeket érintő munkáit ütemezte az őszi szünetre. A fejlesztésekkel többek között a zavaró pár másodperces ármakimaradások ellen küzdenek. 

Kié a legmenőbb vasi verda? – Mutatjuk a legnagyobb közönségkedvenceket!

Tuningolt csodák, retro járművek és még traktor is nevezett. A „Kié a legmenőbb vasi verda?” felhívásunk után ellepték a kommentmezőt a mutatós és néha meglehetősen fura járgányok.

