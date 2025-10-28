Bemutatták a Mi Hazánk vasi képviselőjelöltjeit

A Fő téren, a Szentháromság-szobor előtt kedden délután megtartott eseményen Szabadi István, a Mi Hazánk Mozgalom pártigazgatója köszöntötte a megjelenteket, jelen volt Dala Ferenc, a Mi Hazánk Mozgalom Vas Vármegyei elnöke, dr. Danka Lajos, a Mi Hazánk Mozgalom szombathelyi elnöke, országgyűlési képviselőjelölt és Benkő Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom szombathelyi szervezetének alelnöke.

Balról: Dala Ferenc, Szabadi István, Danka Lajos és Takács Imre Ferenc.

Fotó: Szendi Péter

A Mi Hazánk Mozgalom három jelöltje

Szabadi István kiemelte: a Mi Hazánk Mozgalom önállóan indul a választásokon, és – elsőként – már augusztus huszadikán bemutatták mind a 106 jelöltjüket. Hangsúlyozta: „igaz alternatívát” szeretnének felmutatni, aminek alapja a programjuk. Úgy véli, mozgalmuk komoly alternatívát tud mutatni a választópolgároknak Vasban is.

Mi Hazánk Mozgalom: bemutatták a három vasi jelöltet

Fotó: Szendi Péter

Az 1. számú választókerület (Szombathely és térsége) jelöltje Dr. Danka Lajos mérnök, tanár, szakoktató – és aktív közéleti személyiség. A mozgalom szombathelyi elnöke és önkormányzati képviselő is. Dr. Danka Lajos célja "a vármegyét - és székhelyét - ismét naggyá tenni", ezért kíván tevékenykedni.

A 2. számú választókerület (Sárvár és környéke) jelöltje Dala Ferenc: a Mi Hazánk Vas vármegyei elnöke, tagja a vasi közgyűlésnek is. Kifejtette: a hiteles keresztény értékeket tartja fontosnak, a vasi közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának tagjaként kiemelte a közutak fejlesztésének szükségességét is.

A 3. számú választókerület (Körmend és térsége) jelöltje Takács Imre Ferenc: 67 éves, három gyermeke és öt unokája van. Villamosmérnök, a Paksi Atomerőműben dolgozott osztályvezetőként. A mozgalommal a Covid-járvány idején ismerkedett meg. Képviselőjelöltként kiemelte a külföldi munkavállalók, az egészségügy és az Őrség útjainak problémáit.

