Közeleg a parlamenti választás

1 órája

Bemutatták a Mi Hazánk vasi képviselőjelöltjeit

Fél év sem kell, és máris itt lesz a tavaszi országgyűlési képviselő-választás. A szombathelyi Fő téren bemutatkoztak a Mi Hazánk Mozgalom vasi jelöltjei.

Gombos Kálmán

A Fő téren, a Szentháromság-szobor előtt kedden délután megtartott eseményen Szabadi István, a Mi Hazánk Mozgalom pártigazgatója köszöntötte a megjelenteket, jelen volt Dala Ferenc, a Mi Hazánk Mozgalom Vas Vármegyei elnöke, dr. Danka Lajos, a Mi Hazánk Mozgalom szombathelyi elnöke, országgyűlési képviselőjelölt és Benkő Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom szombathelyi szervezetének alelnöke.

Mi Hazánk Mozgalom: bemutatták a három vasi jelöltet
Balról: Dala Ferenc, Szabadi István, Danka Lajos és Takács Imre Ferenc.
Fotó: Szendi Péter

A Mi Hazánk Mozgalom három jelöltje

Szabadi István kiemelte: a Mi Hazánk Mozgalom önállóan indul a választásokon, és – elsőként – már augusztus huszadikán bemutatták mind a 106 jelöltjüket. Hangsúlyozta:  „igaz alternatívát” szeretnének felmutatni, aminek alapja a  programjuk. Úgy véli,  mozgalmuk komoly alternatívát tud mutatni a választópolgároknak  Vasban is.

Fotó: Szendi Péter

Az 1. számú választókerület (Szombathely és térsége) jelöltje Dr. Danka Lajos mérnök, tanár, szakoktató – és aktív közéleti személyiség. A mozgalom szombathelyi elnöke és önkormányzati képviselő is. Dr. Danka Lajos célja "a vármegyét - és székhelyét - ismét naggyá tenni",  ezért kíván tevékenykedni.

A 2. számú választókerület (Sárvár és környéke) jelöltje Dala Ferenc: a Mi Hazánk Vas vármegyei elnöke, tagja a vasi közgyűlésnek is. Kifejtette: a hiteles keresztény értékeket tartja fontosnak, a vasi közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának tagjaként kiemelte a közutak fejlesztésének szükségességét is.

A 3. számú választókerület (Körmend és térsége) jelöltje Takács Imre Ferenc:  67 éves, három gyermeke és öt unokája van. Villamosmérnök, a Paksi Atomerőműben dolgozott osztályvezetőként. A mozgalommal a Covid-járvány idején ismerkedett meg. Képviselőjelöltként  kiemelte a külföldi munkavállalók, az egészségügy és az Őrség útjainak problémáit.

