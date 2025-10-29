Városfejlesztés, tömegközlekedés Szombathelyen – hogy látja a Mi Hazánk?

Dr. Danka Lajos, a Mi Hazánk Mozgalom szombathelyi elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje hívta sajtóreggelire, és azzal egybekötött tájékoztatásra, kötetlen beszélgetésre Szombathely és a vármegye újságíróit. A találkozó tulajdonképpen az előző délutáni esemény folytatásaként is értelmezhető, amikor a Mi Hazánk Mozgalom Vas vármegyei képviselőjelöltjei mutatkoztak be.

Mi Hazánk Szombathelyen: így látják a lehetőségeket

Fotó: VN/Gombos Kálmán

A Mi Hazánk álláspontja

Dr. Danka Lajos kiemelten foglalkozott a tömegközlekedés, a vasút és a vármegye közúthálózatával. Fontosnak tartja, hogy az ország nyugati régiója is fejlődhessen, mert úgy látja, hogy a keleti részek (például Nyíregyháza) előbbre tart, komolyabb szintre jutott. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a város és a vármegye fejlődésének kulcsát a stratégiai elképzelésben látja – amit most nem vél felfedezni. Hangsúlyozta az összefogás, összetartás, közös lobbi fontosságát is – pártállástól függetlenül. Ebben látja például Győr fejlődésének, haladásának a magyarázatát is. A hajdani „Nyugat királynője” fény kissé megkopott mostanság: ennek helyreállítását is célul tűzték ki.

Közösségi közlekedés

A Magyar Államvasutak volt igazgatójaként sokat beszélt a MÁV és a GySEV helyzetéről, a szombathelyi igazgatóság megszüntetéséről és épületéről. De nem maradt ki a pályák állapota, a késések, a személyi állomány, illetve a felújítások, karbantartások ügye sem.

A szombathelyi közlekedési problémák is szóba kerültek, beleértve a körgyűrű és a helyközi autóbuszjáratok problémái is. Ez utóbbiak esetében egy Söptei út felől bevezetett út lenne szerinte a megoldás – egészen a vasútállomásig. Így a várost tehermentesíteni lehetne a helyközi járatok forgalmától.

A céges ingyenes munkásjáratokat nem engedné – helyette a nagy munkáltatók bevonását szorgalmazná a tömegközlekedésbe, anyagilag is. Cél, hogy a dolgozóknak ne kelljen saját autót használni, és az egyébként is sűrű közúti forgalmat tovább rontani. „A közlekedésben rendszerben kell gondolkodni” – mutatott rá.

Politikai helyzet

A Mi Hazánk Mozgalom önállóan indul a választásokon, saját programjával, és már országos szinten, mind a 106 választókerületben bemutatták jelöltjeiket. Kérdésre válaszolva elmondta: anyagi lehetőségeik nem engedik meg, hogy saját, helyi felméréseket, közvélemény-kutatásokat végezzenek. Ennek hiányában nem állnak rendelkezésre támogatási adatok – ám az országos helyzetre, illetve az időközi választásokra utalva kijelentette, hogy a tapasztalatok reményt keltőek, és optimistán várják az országgyűlési választásokat. A 2022-es önkormányzati választásokon tapasztalt sikerek és a csapata, melyet kiválónak nevezett, mind optimistává teszik az elkövetkező fél évre.