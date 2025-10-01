Mikes Anna elsírta magát a második esküvőn, Krausz Gábor megmutatta a fotókat

Mikes Anna és Krausz Gábor szeretnek házasodni - ez már biztos. Miért is ne lenne így, hiszen az első esküvőjük nagyon jól sikerült. Most a nászútjukon házasodtak össze újra. Csodás, romantikus szertartás keretében. Megmutatták a gyönyörű fotókat is.

Mikes Anna és Krausz Gábor nem is lehetne boldogabb

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője másodszor is csodás volt, ezért sírt a menyasszony

„Egy nagyon kedves barátunk lepett meg minket azzal, hogy leszervezett számunkra egy második esküvőt a nászutunkra. Ő Evelin, akinek az utazási irodájával járunk nyaralni, pihenni már jó ideje. Rengeteg tapasztalata van a külföldi álomesküvők szervezésében, és mivel tudta, hogy nálunk is felmerült annak a lehetősége, hogy egy nagyon csendes, meghitt esküvőnk lesz egy fehér homokos tengerparton, például a Seychelle-szigeteken, ezért meg is lepett minket egy gyönyörű szertartással” – kezdte a Borsnak a sztárséf, aki megsúgta, hogy amíg Anna elérzékenyült, ő bizony megtalálta a humor forrását is a romantikus pillanatokban. „Tulajdonképpen egy szimbolikus eskü megerősítés lett a dologból.”

Nagyon megható és vicces is lett a történet. Anna elpityeredett, ami picit meg is lepett, hiszen az esküvőnkön végig tartotta magát.

„Aztán jött a szertartásvezető, akik magyarul próbálkozott és ez így meglehetősen viccesen hangzott. Én pedig úgy döntöttem, hogy az ő akcentusával mondom utána az eskü szövegét. Így egy picit elvettem a dolog komolyságát. Anna ennek ellenére másodszor is igent mondott!” – nevetett Krausz Gábor, amikor a Borsnak elmesélték a második esküvőjük történetét.