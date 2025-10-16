október 16., csütörtök

Máris?

1 órája

Édes titkuk lehet, de az mindent elárul, ahogy Krausz Gábor, Mikes Anna hasára tette a kezét

Címkék#házaspár#Krausz Gábor#Mikes Anna

Mikes Anna és Krausz Gábor új közös fotója beindította a követőik fantáziáját. A páros egy tükör előtt pózol és Krausz Gábor úgy teszi kezét Mikes Anna hasára, mint amikor valaki nagyon vigyáz valakire és nem csak Mikes Annára... Máris érkezik a baba?

Vaol.hu

Mikes Anna és Krausz Gábor teljesen egyértelművé tették, hogy több gyereket is akarnak. Ráadásul nemrég arról is beszéltek egy közös interjú során, hogy "dolgoznak rajta és nem bízzák a véletlenre" a családalapítást. Sőt olyan kiszólásuk is volt, hogy annak is örülnének, ha mér a nászútjukról hármasban érkeznének haza. Új, közös fotójukat látva, lehet hogy éppen ez a helyzet és Mikes Anna máris várandós...

Mikes Anna
Mikes Anna és Krausz Gábor
Forrás: Bors

Mikes Anna várandós és lehet, hogy az első közös fotó is elkészült hármasban

A házaspár azóta hazánk kedvenc szerelmespárja, mióta a nézők szeme láttára bontakoztak ki közöttük az érzések a Dancing with the Stars idején. Azóta már férj és feleség lettek, esküvőjük az idei év egyik legfontosabb hazai celeb eseménye lett, hatalmas figyelemmel, de ezt lehet még fokozni. Mondjuk azzal, ha még idén bejelentik, hogy máris úton van a közös baba. A követőik közül többen erre tippelnek a hozzászólásokban. Tény, hogy nagyon kedves a közös fotójuk, mindketten sugároznak rajta és Mikes Anna tekintetében látszik, valami egészen különös boldogság. 

Dancing With The Wife - írták a kedves szójátékot a kép mellé.

Lehet, hogy igazuk van a találgatásoknak és várandós? Pár hónapon belül kiderülhet az igazság. Ha igaz, karácsony körül bejelenthetik, amiben egyelőre csak reménykednek a rajongóik. 

Csodálatos volt az esküvőjük, kétszer is megesküdtek

Mikes Anna és Krausz Gábor szeptemberben házasodtak össze, majd a nászútjukon megerősítették a fogadalmukat, ahogy az álmuk volt egy vízparton,egy romantikus szertartáson, ami csak róluk szólt. 

A hivatalos esküvőjüket Budapesttől távol, egy fényűző kúriában tartották, Bodrogkeresztúron, a Henye Borbár és Vendégházban. Mikes Anna csodálatos menyasszony volt, Krausz Gábor pedig úszott a boldogságban és egy meglepetés tánccal is meglepte a feleségét.

 

