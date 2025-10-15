Ez nem babona: a Hold tényleg befolyásolja a hajad erejét - ezek Griga Zsuzsa asztrológus tanácsai

Mikor vágjunk hajat? Sokan nem is sejtik, de a hajvágás ideje hatással lehet a haj növekedésére és egészségére. Griga Zsuzsa egy titkok videóban árulta el, hogy mikor érdemes hajat vágatni, és miért lehet az oroszlán-hold a legjobb időszak a hajfrissítésre.

Mikor vágjunk hajat?

Forrás: Shutterstock - illusztráció

Mikor vágjunk hajat? – A holdfázisok ereje

A népi bölcsesség szerint az oroszlán-hold idején végzett hajvágás gyorsabb növekedést és erősebb, egészségesebb hajszálakat eredményez. Zsuzsa szerint: „Ez nem babona! Ha figyeljük a hold mozgását, a haj látványosan gyorsabban regenerálódik.”

Az oroszlán-hold mindössze 2–2,5 napig tart egy hónapban, ezért érdemes előre tervezni. Például az idei október 14-én kezdődő oroszlán-hold október 16-án este 8-ig tart, ami tökéletes időszak egy hajvágásra.

Sámson legendája és a haj titka

Az összefüggés nagyon régi történetre vezethető vissza: Sámson ereje a hajában rejlett. Amikor levágták, elvesztette az erejét, de a haj növekedésével visszanyerte azt. Sámson neve a mezopotámiai napisten, Samas nevéből ered, aki a fényt, az energiát és a vitalitást képviselte. „A régi kultúrákban a haj és az égi mozgások összefonódtak” – mondja Zsuzsa.

Hogyan segíti a haj növekedését a megfelelő időpont?

Gyorsabb regenerálódás : Az időzített hajvágás serkenti a hajhagymákat.

: Az időzített hajvágás serkenti a hajhagymákat. Erősebb hajszálak : A holdhoz igazított hajvágás egészségesebb hajtöveket eredményez.

: A holdhoz igazított hajvágás egészségesebb hajtöveket eredményez. Egészségesebb frizura: A hajápolás és formázás hatása hosszabb ideig tart.

Tippek a hajvágáshoz hold szerint

Ellenőrizd a hold jegyét – az oroszlán-hold ideális. Tervezd meg a hajvágást a holdfázishoz igazodva. Használd a népi praktikákat: vitalitást adó pakolások, olajos ápolás.

Griga Zsuzsa tanácsa: „Ne hagyd figyelmen kívül a természet ritmusát! Ha a hold és a csillagok állását követed, a hajad nemcsak gyorsabban nő, de erősebb és egészségesebb lesz.”



