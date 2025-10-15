22 perce
Ez nem babona: a Hold tényleg befolyásolja a hajad erejét - ezek Griga Zsuzsa asztrológus tanácsai
Hajproblémákon is segíthet az asztrológus? Griga Zsuzsa tanácsa szerint az oroszlán-hold idején végzett hajvágás gyorsabb növekedést és egészségesebb hajszálakat biztosít. Mikor vágjunk hajat, napra pontosan megmondja az asztrológus.
Mikor vágjunk hajat? Sokan nem is sejtik, de a hajvágás ideje hatással lehet a haj növekedésére és egészségére. Griga Zsuzsa egy titkok videóban árulta el, hogy mikor érdemes hajat vágatni, és miért lehet az oroszlán-hold a legjobb időszak a hajfrissítésre.
Mikor vágjunk hajat? – A holdfázisok ereje
A népi bölcsesség szerint az oroszlán-hold idején végzett hajvágás gyorsabb növekedést és erősebb, egészségesebb hajszálakat eredményez. Zsuzsa szerint: „Ez nem babona! Ha figyeljük a hold mozgását, a haj látványosan gyorsabban regenerálódik.”
Az oroszlán-hold mindössze 2–2,5 napig tart egy hónapban, ezért érdemes előre tervezni. Például az idei október 14-én kezdődő oroszlán-hold október 16-án este 8-ig tart, ami tökéletes időszak egy hajvágásra.
Sámson legendája és a haj titka
Az összefüggés nagyon régi történetre vezethető vissza: Sámson ereje a hajában rejlett. Amikor levágták, elvesztette az erejét, de a haj növekedésével visszanyerte azt. Sámson neve a mezopotámiai napisten, Samas nevéből ered, aki a fényt, az energiát és a vitalitást képviselte. „A régi kultúrákban a haj és az égi mozgások összefonódtak” – mondja Zsuzsa.
Hogyan segíti a haj növekedését a megfelelő időpont?
- Gyorsabb regenerálódás: Az időzített hajvágás serkenti a hajhagymákat.
- Erősebb hajszálak: A holdhoz igazított hajvágás egészségesebb hajtöveket eredményez.
- Egészségesebb frizura: A hajápolás és formázás hatása hosszabb ideig tart.
Tippek a hajvágáshoz hold szerint
- Ellenőrizd a hold jegyét – az oroszlán-hold ideális.
- Tervezd meg a hajvágást a holdfázishoz igazodva.
- Használd a népi praktikákat: vitalitást adó pakolások, olajos ápolás.
Griga Zsuzsa tanácsa: „Ne hagyd figyelmen kívül a természet ritmusát! Ha a hold és a csillagok állását követed, a hajad nemcsak gyorsabban nő, de erősebb és egészségesebb lesz.”