Reményteli várakozás
48 perce
Kiakadt a cukiságmérő: Körmend polgármestere levelet írt a Mikulásnak
Tündéri videót tett közzé közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester a napokban – nem csoda, ha kiakadt a cukiságmérő. A Rába-parti város első embere – manapság már kevésbé szokványos módon – kézzel írt levelet. A címzett pedig nem más volt, mint a Mikulás.
Körmend polgármestere levelet írt a Mikulásnak
„Kedves Mikulás, szeretnélek megkérni, hogy idén is gyere el hozzánk, Körmendre, a gyermekek nagy örömére. Köszönettel: Szabó Barna” – zárta sorait.
Tavaly Körmenden járt a Mikulás
Ismert, tavaly óriási volt az érdeklődés az igazi finn Mikulás körmendi látogatása alkalmából. A lappföldi vendéggel több mint egy órán át fényképezkedtek a gyerekek a Fő téren felállított színpadon.
Nézze meg akkori galériánkat!
Körmenden járt Joulupukki, az igazi finn MikulásFotók: Szendi Péter
Így fogadták 2024 decemberében az igazi Mikulást Körmenden
Ezt olvasta már?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre