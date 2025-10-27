Kiakadt a cukiságmérő: Körmend polgármestere levelet írt a Mikulásnak

október 27., hétfő

Tündéri videót tett közzé közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester a napokban – nem csoda, ha kiakadt a cukiságmérő. A Rába-parti város első embere – manapság már kevésbé szokványos módon – kézzel írt levelet. A címzett pedig nem más volt, mint a Mikulás. 

Mikulás
Az igazi finn Mikulást, Joulupukkit tavaly decemberben nagy szeretettel fogadták Körmenden. Fotó: VN-archív

Körmend polgármestere levelet írt a Mikulásnak

„Kedves Mikulás, szeretnélek megkérni, hogy idén is gyere el hozzánk, Körmendre, a gyermekek nagy örömére. Köszönettel: Szabó Barna” – zárta sorait. 

Tavaly Körmenden járt a Mikulás 

Ismert, tavaly óriási volt az érdeklődés az igazi finn Mikulás körmendi látogatása alkalmából. A lappföldi vendéggel több mint egy órán át fényképezkedtek a gyerekek a Fő téren felállított színpadon. 

Nézze meg akkori galériánkat!

Körmenden járt Joulupukki, az igazi finn Mikulás

Fotók: Szendi Péter

Így fogadták 2024 decemberében az igazi Mikulást Körmenden

