Kiakadt a cukiságmérő: Körmend polgármestere levelet írt a Mikulásnak

Tündéri videót tett közzé közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester a napokban – nem csoda, ha kiakadt a cukiságmérő. A Rába-parti város első embere – manapság már kevésbé szokványos módon – kézzel írt levelet. A címzett pedig nem más volt, mint a Mikulás.

Az igazi finn Mikulást, Joulupukkit tavaly decemberben nagy szeretettel fogadták Körmenden. Fotó: VN-archív

Körmend polgármestere levelet írt a Mikulásnak

„Kedves Mikulás, szeretnélek megkérni, hogy idén is gyere el hozzánk, Körmendre, a gyermekek nagy örömére. Köszönettel: Szabó Barna” – zárta sorait.

Tavaly Körmenden járt a Mikulás

Ismert, tavaly óriási volt az érdeklődés az igazi finn Mikulás körmendi látogatása alkalmából. A lappföldi vendéggel több mint egy órán át fényképezkedtek a gyerekek a Fő téren felállított színpadon.

