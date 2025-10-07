Mozdulj meg! Vas megye is beszállt a Millió lépés programba

A Millió lépés programban a Magyar Szervátültetettek Szövetsége betegszervezet ingyenes Millió lépés applikációjának letöltésével lehet részt venni. Célja, hogy rendszeres mozgással egészségesebb diákokat, családokat neveljen és élménnyé tegye az erőfeszítéseiket. Az app már több mint 500 ezer felhasználót számlál, és mindenki a saját mozgását alakíthatja át lépésszámmá – több mint 60 féle tevékenységből válogatva.

Tavaly mindhárom sárvári általános iskola bejutott a Millió lépés legjobb tíze közé

Fotó: VN-archív/Czupor Szilvia

Vas megye is mozgásban a Millió lépéssel

A játék során a résztvevők követhetik a napi, heti és összesített aktivitásaikat, részt vehetnek a ligák versenyében, ahol a rendszer automatikusan besorolja őket teljesítményük alapján. Akár egy maximum ötfős csapatot is alakíthatnak, és támogathatnak egy iskolát is – száz iskola nyerhet egy-egymillió forintos sportszer-vásárlási támogatást. Az applikáció napi „Tudtad-e?” üzenetekkel és heti kvízekkel motiválja a mozgást, a teljesítményekért pedig különféle jelvények is gyűjthetők.

A kihívásban már 105 Vas megyei iskola is részt vesz – az óvodától a gimnáziumig minden korosztály megmozdult, hogy lépéseivel hozzájáruljon az egészségesebb jövőhöz és intézménye sikeréhez. Tavaly mindhárom sárvári általános iskola az első tízben végzett, ezzel vármegyénk legjobbjai lettek a Millió lépés országos programban. Kiemelkedő teljesítményükért Sárvár Város Önkormányzata sportszer-vásárlásra fordítható összeget ajánlott fel számukra, elismerve a közösség és a diákok kitartó munkáját.