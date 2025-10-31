1 órája
Mindenszentek: a boltok zárva, a temetők hosszabban lesznek nyitva
A november 1-jei ünnepnapon országszerte nem nyitnak ki a boltok. A temetők azonban mindenszentekkor hosszított nyitvatartással üzemelnek. Ilyenkor a forgalom rendje is megváltozik.
November 1-je mindenszentek napja, ünnepnap, ami az általános munkarendben dolgozók számára munkaszüneti napot jelent - a kiskereskedelemben általános lesz a zárva tartás. A boltzár miatt a forgalom az előző napon, október 31-én különösen jelentős lehet a boltokban, különösen a virágüzletekben – írta meg az Origo.
Hozzáteszik: november 1-jén, mindenszentek napján általános boltzár lesz az országban, a legtöbb kiskereskedelmi egység nem nyit ki ezen a napon.
Zárva lesznek:
- a Lidl,
- az Aldi,
- a Tesco,
- a Penny,
- a Spar,
- és más jelentős láncok – Praktiker, MediaMarkt, Decathlon stb. – üzletei.
Mindenszentekkor a temetők meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek
Ezzel együtt a temetők nyitvatartása mindenszentekkor és halottak napján meghosszabbodik. A megnövekedett forgalomra a BLAGUSS külön temetői járattal készül Szombathelyen november 1-jén és 2-án, a részletek korábbi cikkünkben olvashatók. Az ingyenes temetői járat november 1-jén nem közlekedik.
A Vas Megyei Temetkezési Kft. közleménye szerint a Jáki úti temetőbe: október 31-én pénteken, november 1-jén szombaton és november 2-án vasárnap 6 órától 12 óráig, november 3-án hétfőn 7-10 óráig, valamint 16-18 óráig engedélyezik a gépkocsival való behajtást azoknak, akik erre jogosító engedéllyel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek, de életkoruk és fizikai állapotuk, mozgáskorlátozottságuk azt indokolttá és szükségessé teszi. Behajtani csak a Főkapun, távozni viszont a Ravatali, illetve a Perinti kapunál lehet.
Gyalogosan a kapukat az alábbi időtartamban lehet használni: október 31. és november 1-2.: Főkapu, Ravatali és Perinti kapu: 6-20 óráig.
Forgalomváltozás mindenszentekkor a Jáki úti temetőnél (november 3-án 8 óráig):
- Az Alsóhegyi úton, Irinyi János, Fábián Gyula és Rozmaring utcában egyirányú forgalom és megállási tilalom lesz!
- A Jáki úti temető megközelítése személygépkocsival: a Jáki úton, az Alsóhegyi úton és a Szent Quirinus utcán keresztül.
- A TAXIK és a menetrend szerint közlekedő buszok számára az Alsóhegyi úton kétirányú lesz a forgalom.