Mindenszentek: a boltok zárva, a temetők hosszabban lesznek nyitva

November 1-je mindenszentek napja, ünnepnap, ami az általános munkarendben dolgozók számára munkaszüneti napot jelent - a kiskereskedelemben általános lesz a zárva tartás. A boltzár miatt a forgalom az előző napon, október 31-én különösen jelentős lehet a boltokban, különösen a virágüzletekben – írta meg az Origo.

A mindenszentek boltzárral is jár

Fotó: Wirestock Creators

Hozzáteszik: november 1-jén, mindenszentek napján általános boltzár lesz az országban, a legtöbb kiskereskedelmi egység nem nyit ki ezen a napon.

Zárva lesznek: a Lidl,

az Aldi,

a Tesco,

a Penny,

a Spar,

és más jelentős láncok – Praktiker, MediaMarkt, Decathlon stb. – üzletei.

Mindenszentekkor a temetők meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek

Ezzel együtt a temetők nyitvatartása mindenszentekkor és halottak napján meghosszabbodik. A megnövekedett forgalomra a BLAGUSS külön temetői járattal készül Szombathelyen november 1-jén és 2-án, a részletek korábbi cikkünkben olvashatók. Az ingyenes temetői járat november 1-jén nem közlekedik.