Közeleg a mindenszentek: Nagyszabású temetőtakarítás Celldömölkön

A képviselő-testület korábbi döntése értelmében csütörtökön megkezdődött a városi temetők rendbetétele, amelyhez a képviselőtestület tagjai, az önkormányzat és a Népjóléti Szolgálat dolgozói, a CVSE vezetői és sportolói, a Városgondnokság munkatársai, a katolikus és evangélikus egyházak képviselői mellett a város középiskolás diákjai is csatlakoztak. Közeledik a mindenszentek és a halottak napja.

Mindenszentek és a Halottak napja: a celldömölki temetőben már készülnek

Fotó: ALEXIA - Benko Alexandra

Ezek a közösségi kezdeményezések nem csupán a környezetünk szebbé tételét szolgálják, hanem a méltó emlékezet és a hagyományok iránti tisztelet kifejeződései is. Jó látni, hogy fiataljaink is nyitott szívvel fordulnak a múlt felé, és tetteikkel példát mutatnak mindannyiunknak. A nagytakarítás során három konténernyi - mintegy 10 köbméter -szemetet és gyomot gyűjtöttünk össze - írta közösségi oldalán Fehér László. Celldömölk polgármestere hozzátette: úgy határoztak, ezentúl minden évben kétszer - ősszel és tavasszal - megismétlik az akciót.