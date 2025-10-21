október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

43 perce

Közeleg a mindenszentek: Nagyszabású temetőtakarítás Celldömölkön

Címkék#Mindenszentek#Celldömölkön#Halottak napja

Hatalmas összefogással tették rendbe és takarították ki a városi temetőt Celldömölkön. Közeledik a mindenszentek és a halottak napja.

Vaol.hu

A képviselő-testület korábbi döntése értelmében csütörtökön megkezdődött a városi temetők rendbetétele, amelyhez a képviselőtestület tagjai, az önkormányzat és a Népjóléti Szolgálat dolgozói, a CVSE vezetői és sportolói, a Városgondnokság munkatársai, a katolikus és evangélikus egyházak képviselői mellett a város középiskolás diákjai is csatlakoztak. Közeledik a mindenszentek és a halottak napja

Mindenszentek és a Halottak napja: a celldömölki temetőben már készülnek
Mindenszentek és a Halottak napja: a celldömölki temetőben már készülnek
Fotó: ALEXIA - Benko Alexandra

Mindenszentek és a halottak napja: Celldömölkön így készülnek 

Ezek a közösségi kezdeményezések nem csupán a környezetünk szebbé tételét szolgálják, hanem a méltó emlékezet és a hagyományok iránti tisztelet kifejeződései is. Jó látni, hogy fiataljaink is nyitott szívvel fordulnak a múlt felé, és tetteikkel példát mutatnak mindannyiunknak. A nagytakarítás során három konténernyi - mintegy 10 köbméter -szemetet és gyomot gyűjtöttünk össze - írta közösségi oldalán Fehér László. Celldömölk polgármestere hozzátette: úgy határoztak, ezentúl minden évben kétszer - ősszel és tavasszal - megismétlik az akciót. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu