Közlemény

1 órája

Temetői buszjárat segíti a megemlékezést Szombathelyen

Új céljáratot indítanak.

Forrás: VN/archív

Külön, temetői céljárattal és megnövelt kapacitással készül a Mindenszentek körüli megnövekedett forgalomra a BLAGUSS - derült ki a portálunkhoz eljuttatott közelémyből. Mint írják, temetői céljárat bevezetésével csökkentenék a temetők környéki autóforgalmat, valamint könnyítenék azok dolgát, akik nem akarnak nehézkes parkolással és a forgalmi torlódásokkal találkozni Mindenszentekkor. A 2A, 2C, 29A, 29C járatok változatlan járatsűrűséggel indulnak a Vasútállomást és a Joskar-Ola, Derkovits lakótelepet, valamint a Károly Róbert utcát az Újtemetővel összekötve, míg november 1-jén és 2-án a temetői céljárat a belváros térségéből segíti az eljutást.

November 1-jén és 2-án temetői céljárat közlekedik a Vasútállomás – Autóbusz-állomás – Újtemető útvonalon, 10-18 óra között 30 percenként, biztosítva a belvárosi közvetlen kapcsolatot, valamint a Szombathelyre más településről érkező utasok kényelmes közlekedését. A temetői céljárat és a 2A, 2C, 29A, 29C autóbuszok együttesen 10 percenként indulnak a Vasútállomás és Újtemető felől. A 2A, 2C, 29A, 29C autóbuszok október 31-én üzemkezdettől november 2-án üzemzárásig az Alsóhegyi úton közlekednek, emiatt a Savaria Plaza és az Asbóth József utca megállóhelyek kimaradnak. A Savaria Plaza megállóhely elérhető november 1-jén és 2-án a temetői céljárattal, továbbá a Waldorf iskola megállóhelyről néhány perces gyaloglással.

A városban található kisebb temetők megközelítéséhez a BLAGUSS a következő járatokat javasolja:

  • A Szent Márton temető a Vasútállomás és Aluljáró megállóhelyekről néhány perces sétával, a Ferences templom urnatemetője a Városháza és Aluljáró megállóhelyről néhány perces sétával,
  • Az Oladi temető a 30Y autóbusszal Olad, autóbusz-fordulóig, továbbá hétköznapokon a 22-es autóbusszal Olad, Orgona utcáig utazva,
  • Az oladi Batthyány templom urnatemetője a 30Y és 9-es autóbuszokkal a Nagy László utcáig utazva,
  • A herényi temető a 12-es és 21-es autóbuszokkal a Tulipán utcáig utazva,
  • A szőlősi temető a 2C, 12, 21, 29A járatokkal a Szent Gellért utcáig utazva,
  • A szentkirályi temető Szentkirály, Vadász utcáig, a gyöngyöshermáni temető a Komárom utcáig utazva a 12, 21, 21A autóbuszokkal,
  • A zanati temető a 8-as és 27-es autóbuszokkal Zanat, autóbusz-fordulóig utazva érhető el.

A temetői céljárat és egyéb járatok menetrendje, valamint a temetők eljutási lehetőségeit szemléltető térkép elérhető a BLAGUSS honlapján.

 

